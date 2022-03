Linea Verde, la puntata del 13 marzo

Linea Verde andrà in viaggio nella provincia pavese per raccontare il mondo dei suini per la puntata in onda domenica 13 marzo alle 12.20 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata

Le radici di questa cultura sono lontane nel tempo. È una tradizione che lega romani, etruschi e longobardi.

Beppe Convertini e Peppone Calabrese andranno alla scoperta di quelli che la tradizione indica come gli inventori del salume: i longobardi e l’Arca Sacra di Sant’Agostino, custodita nella chiesa pavese di San Pietro in Ciel d’oro proprio grazie a un re longobardo.

Passando per Casanova Staffora e Varzi, i conduttori conosceranno le delizie culinarie di questa Provincia. Arriveranno poi al Ponte Coperto di Borgo Ticino dove si imbarcheranno per percorrere un tratto del fiume con la Forestale immersi nel panorama che circonda il Ticino.