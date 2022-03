LightCON apre il servizio di staking di Silthereum di Rise of Stars (ROS)

SEONGNAM, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Rise of Stars (ROS), un gioco per dispositivi mobili sviluppato e a cura di LightCON, una consociata di WEMADE MAX (amministrata dai due CEO Hyunguk Chang e Gilhyung Lee) (KOSDAQ: 101730), ha aperto l’11 marzo il servizio di staking di Silthereum.





Silthereum è un nuovo token utilizzabile all’interno del gioco. Il servizio di staking di Silthereum è il primo servizio DeFi introdotto per la tokenomics di ROS. Dopo aver effettuato lo staking di Silthereum, gli utenti riceveranno i token come ricompensa secondo il tasso percentuale annuale (annual percentage rate, APR).

Per partecipare al servizio, gli utenti mettono in gioco il loro Silthereum accedendo a WEMIX Wallet sulla pagina del servizio di staking preparato separatamente sul sito web di ROS.

Il servizio durerà un anno a partire dall’11 marzo 2022 e, durante questo periodo, circa 25 milioni di Silthereum saranno pagati come interessi. Gli utenti possono puntare a partire da un Silthereum e rivendicare liberamente il Silthereum da un’ora dopo lo staking.

Ci si aspetta che questo servizio di staking provochi un’espansione generale dell’afflusso di utenti e della partecipazione al gioco tokenomics, ed eserciti anche un impatto positivo sulla stabilizzazione del prezzo dei token nel medio e lungo termine.

ROS è un autentico gioco blockchain 4x. Dal 25 del mese scorso è stato proposto in otto lingue in circa 170 Paesi del mondo, esclusi Corea e Cina, ecc. Il gioco presenta non solo combattimenti intensi in tempo reale ma anche navi da guerra e pianeti dal design elaborato ambientati in un vasto universo.

Fino al 18 di questo mese si terrà un evento airdrop per segnare il lancio di ROS e gli utenti che completeranno varie sfide riceveranno fino a 60 token Silthereum a sorte.

ROS ha iniziato il servizio con otto server al momento del lancio ufficiale del gioco. Tuttavia, dato l’enorme numero di utenti riversatosi subito dopo il lancio, sono stati aggiunti continuamente server e attualmente ne sono in funzione un totale di 28. È prevista un’ulteriore estensione di server in base all’aumento degli utenti in futuro.

Wemade offre una piattaforma blockchain globale, WEMIX, sulla quale è possibile trasformare giochi di ogni genere in giochi blockchain. Molti giochi attualmente fruiscono dell’assistenza WEMIX e si mira a fornire assistenza a 100 giochi la cui moneta chiave è il token WEMIX prima di fine 2022.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per LightCON



Wemade Co., Ltd.



Young Ahn



+82-2-3709-2065



ay2000@wemade.com