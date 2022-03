Le specifiche dello smartphone Huawei nova 9

Con il suo schermo a colori curvo originale, Huawei Nova 9 piace a molti utenti, in particolare ai giovani. Anche il suo prezzo è abbordabile. Ma, prima di procedere con il suo acquisto, sappiate che questo smartphone ha delle sue specificità che vi sorprenderanno. Scoprili in questo articolo.

Huawei Nova 9: design, schermo e maneggevolezza

Huawei Nova 9, nero o blu stellato, ha un design particolarmente accattivante. Il suo schermo con bordi curvi, 6,57”, utilizza la tecnologia di visualizzazione OLED. Vanta una risoluzione Full HD+ di 2340 x 1080 pixel. La sua frequenza di aggiornamento è di 120 Hz, garantendo un’ottima fluidità durante l’utilizzo.

Huawei Nova 9 è anche sottile e leggero. Il suo peso è di 175 g e il suo spessore è di 7,77 mm. Il formato 19.5:9 è l’ideale per una migliore maneggevolezza. Inoltre, i pulsanti di sblocco e volume sono facilmente accessibili.

Prestazioni assicurate e durata della batteria eccezionale

Questo smartphone ha una risma di 8 GB e uno spazio di archiviazione di 128 GB. Lato processore, è dotato di un chip Snapdragon 778G, di Qualcomm, oltre a una GPU Andreno 642L. Huawei Nova 9 è compatibile con la rete 4G. A livello di batteria, la capacità di quest’ultima è di 4.300 mAh.

Normalmente, se usi spesso il telefono, può durare un’intera giornata o anche un po’ di più. Per la ricarica, tieni presente che la SuperCharge da 66 W è disponibile su questo dispositivo. Questo recupera il 100% della batteria in 35 minuti e il 70% in 20 minuti.

Una fotocamera da 50 MP

Il Nova 9 è dotato di un fotosensore quadruplo. Il sensore principale è da 50 MP, con un’apertura di f/1.9. Per gli altri, è un grandangolo da 8 Mpx, apertura f/2.2, una macro da 2 Mpx, apertura f/2.4 e infine un sensore di profondità di campo di 2 Mpx, apertura f/2.4. Una fotocamera frontale da 32 Mpx (f/2.0), che delizierà gli appassionati di selfie, completa questo modulo. Per i video, la registrazione è in Full HD.

Le diverse connessioni

Lo smartphone è dotato di riconoscimento facciale, oltre che di un sensore di impronte digitali posto sotto lo schermo. La sua periferica USB è di tipo C. Inoltre, Nova 9 è compatibile con la connettività Bluetooth 5.2 e WiFi 6. Ha anche un accelerometro, un barometro, un giroscopio e un sensore di prossimità e di luminosità.

Software EMUI 12

Da diversi anni Huawei fa tutto il possibile per offrire ai propri utenti un’esperienza unica e sempre più fluida. Questo è il caso dell’Huawei Nova 9, che si basa sul software EMUI 12. Quest’ultimo è ispirato da Harmony OS. Funziona su Android con Huawei Mobile Services (HMS) come l’App Gallery. Huawei ha anche molte applicazioni professionali, come portafogli, blocchi note… Un browser Web basato su Bing, un’applicazione di viaggio, monitoraggio della salute e molti altri. Pertanto, se vuoi saltare un po’ i servizi di Google e provare qualcosa di nuovo, Nova 9 fa per te.

Il prezzo di Huawei Nova 9

Il prezzo di Huawei nova 9 è di circa 500 euro. Su Huawei smartphone offerte è stata effettuata in più rate. è possibile beneficiare di una funzione di pagamento effettuabile in più rate.

Conclusione

Stai pensando di acquistare il tuo attuale smartphone e non sai ancora quale modello o marca scegliere? Ora che conosci le specifiche di Huawei Nova 9, perché non approfittarne. Inoltre, il suo prezzo rimane accessibile a tutte le tasche, grazie alla facilità di pagamento.