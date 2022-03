Le meraviglie del Golfo di Orosei

(Adnkronos) –

Livorno, 28/03/2022 – Fra le tante mete che si possono prendere in considerazione quando si organizza un viaggio in Sardegna, il Golfo di Orosei merita di essere inserito senza dubbio nel novero delle più spettacolari. Tanti sono i fattori che contribuiscono a rendere unica questa destinazione: le spiagge, per esempio, ma anche la bellezza dell’ambiente naturale, il fascino delle calette e i colori di questo angolo di costa orientale della Sardegna. Il Golfo di Orosei è amato sia dagli abitanti del posto che dai tanti turisti che hanno occasione di apprezzarlo durante una vacanza: la giusta opportunità per visitare una lunga serie di paesaggi spettacolari.

Perché andare in vacanza al Golfo di Orosei



Orosei è una destinazione consigliata a tutti coloro che amano il mare, ma anche a chi è semplicemente alla ricerca di una vacanza che sia sinonimo di relax. Non solo: questa meta accoglie un sacco di appassionati di trekking e di arrampicate. Come dire: ce n’è per tutti i gusti, con un’offerta turistica che è in grado di soddisfare le esigenze più diverse. Dal punto di vista delle strutture ricettive, poi, in zona si possono trovare molte soluzioni convenienti: case vacanza e appartamenti in Sardegna a prezzi vantaggiosi, per esempio, con costi nettamente inferiori rispetto a quelli di una piccola stanza in hotel (dove, per di più, si è costretti a far colazione, a pranzare e a cenare a orari prestabiliti).

Che cosa fare a Orosei



Come detto, sono numerose le attività a cui ci si può dedicare nel corso di un viaggio a Orosei. Si potrebbe iniziare, per esempio, con una passeggiata tra le vie del centro storico. È sorprendente la bellezza di questi scorci, con i tanti negozi di artigianato locale che si susseguono, i vicoli affascinanti, i palazzi antichi con i loro balconi in ferro battuto e le abitazioni di una volta. Nel centro di Orosei si possono ammirare diversi monumenti storici: per esempio il Santuario della Madonna del Rimedio, ma anche il Castello prigione, il Museo Don Giovanni Guiso e il Santuario di San Antonio Abate. Nel caso in cui si organizzi la vacanza per i primi giorni di settembre, non ci si deve lasciar scappare l’occasione di assistere da vicino alla festa della Madonna del Rimedio. A luglio, invece, va in scena la festa di San Giacomo, che è il santo patrono del paese.

L’oasi di Biderosa



Il Golfo di Orosei si presenta come una location capace di stupire tutti gli amanti della natura. Il merito è, tra l’altro, della meravigliosa oasi di Biderosa: si tratta di un’area protetta dall’Ente Forestale, caratterizzata dalla presenza di cinque cale, con lunghe distese di sabbia bianca. L’oasi, che fa parte di un parco naturale, è bagnata da un mare sempre limpido, ideale per attirare gli appassionati di snorkeling. C’è da tener presente, però, che l’ingresso è a pagamento: il denaro serve a finanziare le attività in programma e a garantire il supporto economico necessario per la tutela dell’area.

Alla scoperta delle grotte del Bue Marino



Un’altra location del Golfo di Orosei da visitare con attenzione è rappresentata dalle celebri grotte del Bue Marino, in cui ci si può imbattere tra le spiagge di Cala Luna e di Cala Fuili. Per raggiungere le grotte è necessario continuare via mare e poi superare le arcate in mezzo alla roccia; la visita può essere effettuata solo se si segue il percorso illuminato. Da non perdere le stalattiti e le stalagmiti, ma lo scenario comprende anche laghetti naturali. Nel complesso la passeggiata dura circa mezz’ora, e al termine si arriva nella spiaggia delle foche. Si chiama così perché – narra la leggenda – qui era solita trovare riparo una foca monaca quando doveva dare alla luce i suoi cuccioli.

Le calette del golfo



Infine, una menzione è doverosa per le tante calette del Golfo di Orosei. Fra queste spicca Cala Mariolu, a cui si può accedere o via mare o seguendo un percorso di trekking; quest’ultimo, però, è suggerito unicamente ad escursionisti con una certa esperienza. Cala Mariolu è una spiaggia deliziosa per il suo aspetto, con la sabbia mista ai sassolini in marmo rosa, mentre da mare spuntano rocce in granito. Altre calette da non perdere sono, poi, Cala Biriola e Cala Sisine.

