Le App che migliorano la vita di tutti i giorni

Da oltre un decennio gli smartphone sono entrati nelle nostre vite, modificando radicalmente la routine quotidiana. Dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, gli smartphone sono gli oggetti che hanno cambiato in modo davvero radicale la vita quotidiana delle persone, spingendo ai massimi livelli la rivoluzione digitale.

Il cuore di uno smartphone sono le App, molte delle quali sono diventate degli strumenti fondamentali per gli utenti durante lo svolgimento delle attività quotidiane. Negli store online Android ed iOS troviamo oltre un milione di App: ce ne sono veramente di tutti i tipi.

Calendario

Nella vita frenetica del XXI secolo non si potrebbe fare a meno di un calendario per organizzare tutte le attività della giornata. Sugli smartphone Android si trova preinstallato Google Calendar, che può essere condiviso con tutta la famiglia, ma ce ne sono tante altre che possono fare al caso vostro.

The Fork

Quante volte capita di voler andare a mangiare fuori all’ultimo minuto, magari in una zona o in un paese che non si conosce? Con The Fork è possibile trovare velocemente un ristorante in zona grazie alla funzione localizzazione, e magari si può ottenere anche qualche sconto sul menù.

Moovit

Chi si muove con i mezzi pubblici, soprattutto chi sta in città, non può assolutamente fare a meno di Moovit, un’App che rende la vita più facile e meno stressante, e gli spostamenti molto più semplici. Grazie a Moovit si può conoscere esattamente l’orario di arrivo e partenza di un autobus, verificare la posizione delle fermate e pianificare le coincidenze.

Shazam

Sta passando una canzone alla radio od in TV, ma non ne conoscete l’autore ed il titolo? L’App Shazam ascolta il brano, lo identifica in un attimo vi fornisce informazioni su titolo e artista.

Todoist

Se cercate un’app per gestire tutte le vostre attività quotidiane allora installate sullo smartphone Todoist. Questa App serve non solo ad organizzare le attività di ogni giorno con immediatezza, ma anche per ricordare le scadenze e i promemoria

Verifica vincite codice a barre

l’App Gratta e Vinci grazie alla quale si può controllare se il biglietto è vincente con una verifica semplice con codice a barre). Utile per chi preferisce il biglietto cartaceo a quello digitale e vuole una conferma rapida per evitare sviste e gettare un biglietto fortunato.

Assistente vocale

Per chi va sempre di fretta, l’utilizzo dell’assistente vocale è fondamentale, soprattutto in situazioni particolari come quando siamo in macchina alla guida ma anche in altre occasioni. Un assistente digitale è sempre comodo, ed ovviamente abbinato allo smartphone ha una marcia in più. Oltre all’assistente vocale di Google (preinstallato in tutti i sistemi Android) ci sono anche Siri per iOS ed infine Alexa, l’assistente vocale di Amazon.

WhatsApp

L’abbiamo lasciata per ultima non perché sia poco importante, ma perché oggi è difficile trovare uno smartphone senza questa App installata. Questa applicazione di messaggistica istantanea è talmente popolare che è difficile farne a meno nella vita di tutti i giorni.

Foto https://pixabay.com/it/photos/i-phone-mano-schermo-smartphone-410311/