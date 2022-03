Lavoro, Inail: aumentate morti nell’industria, servizi e agricoltura

(Adnkronos) – Aumentano le denunce di infortunio mortale sul lavoro al 31 gennaio 2022 rispetto allo scorso anno nel comparto industriale, nei servizi e nell’agricoltura. Lo rileva l’Inail. Incremento anche delle denunce di malattie professionali, + 51,8 % nelle isole. 275 denunce in più per i lavoratori, 56 in meno per le lavoratrici.