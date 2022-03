Lampadino e Caramella, Sauro Pellerucci: “Aiutiamo gli imprenditori a portare il cartone animato nelle case degli italiani”

(Adnkronos) – Alla Tgr Rai dell’Umbria l’esperienza della comunicazione di Pagine Sì nella responsabilità sociale

Terni, 23 marzo 2022. “Il nostro obiettivo è far sì che i personaggi di Lampadino e Caramella escano dal video e che gli imprenditori si facciano includere in questo mondo”. Il Presidente di Pagine Sì! Spa Sauro Pellerucci è stato intervistato nei giorni scorsi dalla Tgr Rai Umbria, la testata giornalistica regionale che ha realizzato un approfondimento sul cartone animato Lampadino e Caramella, in onda su Rai Ragazzi.

Il cartoon able nasce da un progetto della società Animundi Srl, con l’obiettivo di essere inclusivo e capace di rivolgersi a tutte le sensibilità, con uno stile grafico adatto a chi soffre di autismo, dialoghi realizzati con una sintassi per non vedenti, protagonisti in grado di parlare la lingua italiana dei segni.

Pagine Sì! Spa, che insieme ad Animundi Srl ha siglato lo scorso novembre un accordo per la nascita del Mondo di Lampadino e Caramella, ha fatto della responsabilità sociale la sua missione. “In questo modo — ha sottolineato Sauro Pellerucci — gli imprenditori porteranno Lampadino e Caramella nelle scuole, nelle palestre e nelle case dei cittadini italiani”.

Il servizio della Tgr Rai dell’Umbria ha inoltre raccolto le impressioni di figure note al grande pubblico come Brunello Cucinelli e Pino Strabioli, che hanno prestato la loro voce ad alcuni dei personaggi del MagiRegno. “Lampadino e Caramella è un cartone animato che rappresenta rispetto, dignità, etica, morale”, ha commentato Cucinelli. “È un progetto inclusivo che può essere aperto al mondo”, ha aggiunto l’imprenditore umbro, che ha abbracciato l’iniziativa e cogliendone la sua più importante essenza.

Quattro anni di sperimentazione per costruire un racconto adatto a tutti, per il quale il musicista Alfredo Sirica ha creato la colonna sonora pensando “in particolare ai bambini autistici, che hanno bisogno di musica tenue, soffusa, delicata, che li faccia sentire accolti nel MagiRegno, spazio dalle atmosfere soffuse”.

