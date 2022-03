La risposta giusta, su Rai2 (19 marzo)

Il racconto di un’Italia che non si ferma, sarà al centro del nuovo programma in onda su Rai2, La risposta Giusta, condotto da Veronica Maya.

In onda da sabato 19 marzo alle 9.50, il programma racconterà l’Italia più attiva in progetti di solidarietà, cultura, salvaguardia dell’ambiente: iniziative concrete e meritevoli, storie ed esperienze di buone pratiche del ‘Bel Paese’, nel solco della sostenibilità, con testimonianze in studio, e il supporto di filmati originali ed esclusivi.

Il programma

Veronica Maya guiderà gli ospiti in un game ricco di domande e curiosità: un gioco avvincente in cui la “risposta giusta” sarà quella che i protagonisti delle storie e dei progetti hanno saputo mettere in campo con iniziative legate alla sostenibilità, e con storie di associazioni, fondazioni, aziende che con il proprio operato creano un impatto positivo per le comunità e per l’ambiente.

“La Risposta Giusta” è lo spin off del programma “L’Italia che fa”, branded content andato in onda nel 2020 dedicato agli enti non profit e alle aziende impegnate sul fronte della responsabilità sociale di impresa, condotto dalla stessa Veronica Maya.

C’è però un’importante novità che aggiunge valore al programma: nella redazione televisiva, in questa edizione, lavorano anche giornalisti di carta stampata, che hanno vissuto l’esperienza della malattia (tumori, anoressia, HIV, malattie rare, etc) e per questo motivo hanno avuto lunghe degenze in ospedale; redattori in grado di portare la loro professionalità e il loro punto di vista, aggiungendo una sensibilità unica.

Ospiti della prima puntata

Nella prima puntata saranno ospiti in studio Giovanni Parapini, Responsabile della Sede Regionale per l’Umbria e ad interim della Direzione Rai per il Sociale, Tamara Donà conduttrice tv e radio, Alessandro Tallia direttore finanziario di una società di comparazione on line.

Si parlerà delle iniziative di Responsabilità Sociale, di come un’azienda ponga il benessere dei propri dipendenti al centro della propria filosofia aziendale, e del primo supermercato funzionale per chi soffre di autismo.

Verrà poi affrontato il tema della disparità di genere in ambito scientifico e quello della cura dei luoghi comuni e della riqualifica di aree a Roma.

Verrà dato poi spazio al tema delle competenze digitali raccontando di una piattaforma con corsi online, gratuiti e rivolti a tutti, utili per acquisire o aggiornare le proprie competenze digitali.

In ogni puntata sarà ospite anche un teleabbonato Rai, in collegamento con lo studio, in collaborazione con la direzione Canone e Beni Culturali Rai.