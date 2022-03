La partnership tra Amrop e JM Search stabilisce un nuovo standard per l’industria

(Adnkronos) – HAMBURG, Germany and NEW YORK, 2 marzo 2022 /PRNewswire/ — Amrop e JM Search possono ora affermare che il campo di applicazione, la portata e la profondità della loro competenza rivaleggiano con le più grandi società di executive search nel mondo. Annika Farin, Presidente del consiglio di amministrazione di Amrop

Nel febbraio 2021, la società di ricerca globale Amrop e la società statunitense JM Search hanno formato un’alleanza strategica esclusiva che consente ad entrambe le aziende di espandere le loro offerte e la rispettiva portata mondiale ai loro clienti. Un anno dopo la partnership, questo modello si è dimostrato un grande successo ed entrambe le organizzazioni sono impegnate a rafforzare ulteriormente la loro relazione.

Amrop, fondata nel 1977, è diventata una delle più grandi società di consulenza sulla leadership nel mondo, con 65 uffici in 53 paesi. JM Search era il partner ideale, con i suoi oltre 40 anni di esperienza come società di executive search statunitense indipendente di alto livello, con clienti sparsi in tutti i principali mercati del Nord America.

Sin dalla sua costituzione nel 1980 da parte di John Marshall, JM Search è cresciuta in modo organico per includere oltre 130 dipendenti. Il team riunisce ex dirigenti operativi e finanziari, investitori e professionisti della ricerca esperti con una profonda specializzazione del settore, competenze funzionali e comprovato accesso ai talenti che si estendono a più settori industriali. Fra i clienti di JM Search ci sono società di private equity e società portafoglio, società di capitale di rischio e società pubbliche in tutto il Nord America. Grazie alla partnership con Amrop, JM Search è ora in grado di offrire ai propri clienti capacità di ricerca a livello mondiale.

Una partnership globale era attesa da tempo per noi, dice Marshall, che funge da CEO, soprattutto dato il crescente numero di clienti che svolgono le loro attività in più aree geografiche.

Per Amrop, la maggiore attenzione al mercato statunitense offre le proprie opportunità, dice la presidente della società Annika Farin. Sottolinea come entrambe le aziende contribuiscano con uno spirito imprenditoriale sul mercato. Questo rende la partnership una scelta davvero alternativa per i clienti, con un’offerta approfondita e qualitativa, Farin dice.

La capacità di valutare i talenti e di dare le giuste raccomandazioni ai nostri clienti si basa su una conoscenza approfondita dei nostri mercati e del contesto di ogni collocamento, e i nostri team sono in grado di lavorare insieme facilmente sullo stesso incarico , dice Farin. Siamo in grado di aiutarci a vicenda per ottenere più di quanto sarebbe stato possibile da soli.

Marshall concorda: Attraverso la nostra partnership con Amrop, siamo stati in grado di risolvere le difficoltà dei clienti in più regioni, e ciò rappresenta un valore aggiunto ai nostri servizi. E siamo stati in grado di collegare le nostre reti regionali tra più di una dozzina di fondi di private equity in modo coordinato e globale.

Insieme, le due società mantengono il vantaggio indipendente che entrambe hanno forgiato nei loro mercati, ampliando la loro portata e approfondendo le loro competenze e abilità specialistiche. Il risultato è una serie completa di sourcing di talenti che vanta velocità e agilità, e la capacità di visualizzare i talenti attraverso un obiettivo globale che è allo stesso tempo iper-locale e visionario. Questo offre l’opportunità di ricerche più rigorose per leader altamente interessanti.

