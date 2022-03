La nuova Xiaomi 12 Series

Xiaomi ha annunciato ieri la nuova serie Xiaomi 12, presentando tre dispositivi rivoluzionari.

Si tratta di Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, e Xiaomi 12X.

Sono stati pensati per mettere a disposizione degli utenti ovunque nel mondo un vero studio di produzione video all’avanguardia, e per essere dispositivi perfetti per l’entertainment.

Gli smartphone della serie Xiaomi 12 presentano enormi miglioramenti dell’algoritmo dell’Intelligenza Artificiale di Xiaomi, potenza di elaborazione superiore e un’esperienza d’uso migliore sotto tutti i punti di vista.

Scatti cinematografici ovunque e in qualsiasi momento

Xiaomi 12 Series permette agli utenti di scattare immagini professionali, indipendentemente dal contesto, dalle condizioni di illuminazione più o meno difficili o dalla presenza di eventuali oggetti in movimento. Tutti e tre i device montano una tripla fotocamera professionale per scattare in modo versatile, grazie al potente grandangolo principale da 50 MP e a una capacità di registrazione in 8K sia su Xiaomi 12 Pro che su Xiaomi 12.

Disponibilità sul mercato

Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 arriveranno sul mercato italiano a partire da oggi, 16 marzo presso Xiaomi Store Italia, le principali catene di elettronica di consumo e presso i principali operatori telefonici.

Xiaomi 12 sarà disponibile presso Xiaomi Store Italia e le principali catene di distribuzione. A partire dal 24 marzo tutti i prodotti saranno disponibili anche su mi.com e Amazon. Tutti i dispositivi saranno disponibili in Italia in tre colorazioni: Black, Blue e Purple.

Quanto costano gli smartphone della serie 12 Xiaomi

Xiaomi 12 Pro sarà disponibile in due versioni, 8GB+256GB, 12GB+256GB, rispettivamente al prezzo di 1099,9 euro e 1199,9 euro.

Xiaomi 12 sarà disponibile nella variante da 8GB+128GB e da 8GB+256GB al prezzo di 799,9 euro e 899,9 euro.

Xiaomi 12X sarà invece acquistabile al prezzo di 699,9 euro nella variante unica da 8GB+256GB.

A proposito di offerte di lancio, chi acquisterà Xiaomi 12 Pro da 12GB+256GB entro il 30 aprile in qualsiasi punto vendita aderente all’iniziativa riceverà in bundle il nuovo Xiaomi Watch S1, coloro che sceglieranno invece Xiaomi 12 da 8GB+256GB lo acquisteranno in bundle con Xiaomi Watch S1 Active. Anche per Xiaomi 12X ci sarà una promo di lancio, valida esclusivamente su mi.com e Amazon, valida per 48 ore a partire dalle ore 13.00 del 24 marzo. L’offerta prevede l’acquisto del prodotto al prezzo early bird di 599,9 euro.

Altre novità Xiaomi

Xiaomi Watch S1 e Xiaomi Watch S1 Active, i due nuovi smartwatch pensati per essere i compagni perfetti di chi ha uno stile di vita attivo e sofisticato.

Xiaomi Buds 3T Pro e Xiaomi Buds 3, i nuovi auricolari pensati per offrire un’esperienza acustica senza precedenti