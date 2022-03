Kilimangiaro: la puntata del 27 marzo

Nuovo appuntamento con Kilimangiaro, condotto da Camila Raznovich, che in compagnia dei suoi ospiti racconterà il mondo attraverso la lente del Viaggio.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Protagonisti i luoghi più belli – e spesso sconosciuti – del pianeta. Numerosi i documentari, anche di produzione Rai, per un giro del mondo tra avventure, storia, meraviglie della natura e delle arti dell’uomo.

La puntata di domenica 27 marzo alle 17.20 su Rai 3 del “Kilimangiaro” è dedicata alle “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza sul patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, grazie al quale sono aperti al pubblico e valorizzati luoghi d’arte e natura in tutta Italia.

Si potranno scoprire alcuni beni tutelati dal Fai e si conoscerà un laboratorio in Piemonte dove il FAI sta restaurando le opere della quadreria del Salone dei Savoia. Camila Raznovich avra’ ospite in studio il Presidente del Fondo per l’Ambiente Italiano Marco Magnifico.