Kaspersky Safe Kids riceve il certificato AV-TEST Approved Parental Control Software

Milano, 24 marzo 2022 – Sulla base dei risultati ottenuti nel 2021, AV-TEST ha riconosciuto a Kaspersky Safe Kids di disporre di tutte le funzioni necessarie per garantire la protezione dei bambini quando utilizzano dispositivi Android, Windows e iOS. AV-TEST ha evidenziato un elevato livello di rilevamento delle categorie di siti web e la capacità di gestirne l’accesso. I risultati hanno anche mostrato un livello affidabile di limitazioni applicate a pagine web inappropriate, caratteristica che rende la navigazione dei più piccoli ancora più sicura.



Al giorno d’oggi, i bambini iniziano ad utilizzare i dispositivi mobili e ad avere accesso ad internet sin da giovanissimi (tra i 5 e i 9 anni). Per far sì che l’esperienza digitale dei propri figli sia quanto più sicura possibile, i genitori si affidano ad applicazioni di parental control. Queste applicazioni aiutano a proteggere i bambini ed i ragazzi da contenuti web inappropriati, regolano il tempo trascorso utilizzando i dispositivi e, se questi ultimi hanno un’app di tracciamento installata, mostrano la geolocalizzazione dei bambini.

Tra i traguardi più rilevanti raggiunti da Kaspersky Safe Kids, AV-TEST ha menzionato, nello specifico, un alto livello di protezione dei siti web. In media, Kaspersky Safe Kids è riuscito a bloccare complessivamente il 90% dei link potenzialmente inappropriati su Windows e l’85% su Android . Il risultato più alto tra le categorie di contenuti bloccati è stato registrato in “contenuto per adulti” – su Windows dove il 100% dei link è stato rilevato e bloccato. È importante segnalare che Kaspersky Safe Kids è in grado di bloccare siti web appartenenti a 14 diverse categorie e di 15 lingue .

Inoltre, diversi test hanno dimostrato che, nel 2021, il tasso di rilevamento dell’over-blocking è diminuito – registrando un calo del 6,7% per Windows (rispetto al 9% del 2020) e del 6% per Android (rispetto all’8% del 2020).

Per quanto riguarda le altre caratteristiche di Kaspersky Safe Kids, AV-TEST ha evidenziato il controllo delle applicazioni. Grazie a questa funzione, i genitori possono bloccare le app per categoria su Android e su Windows. Sui dispositivi iOS, invece, questa opzione funziona sfruttando i criteri di età impostati nell’App Store. In questo modo i genitori potrebbero, ad esempio, bloccare l’accesso a tutte le app dei social media o solo ad un’app in particolare, limitando il tempo che i propri figli dedicano all’uso di internet.

Secondo quanto riportato dai test, Kaspersky Safe Kids è dotato anche di una funzione di segnalazione completa. Mostra infatti, nel dettaglio, i risultati di ricerca e l’attività sui social media, evidenzia i contenuti web visitati e segnala se c’è stato un qualche tentativo di eludere l’app di parental control. Tali segnalazioni consentono ai genitori di tenere traccia, efficacemente, dell’attività online dei propri figli e li aiutano a conoscere meglio i loro hobby ed interessi.

Altre caratteristiche rilevanti e segnalate da AV-TEST includono: il monitoraggio dei motori di ricerca, che assicura che solo i contenuti appropriati possano essere accessibili online; il geo-fencing ed il rilevamento della posizione dei dispositivi mobili, così come il monitoraggio della batteria del dispositivo e gli avvisi di batteria scarica; infine, la possibilità di impostare limiti di tempo ed orario, in modo da favorire una quantità equilibrata dell’uso del dispositivo.

David Walkiewicz, Director Test Research di AV-TEST, ha dichiarato: “Nel 2021, AV-TEST ha esaminato Kaspersky Safe Kids per la sesta volta. Il Parental Control offerto da Kaspersky migliora costantemente di anno in anno, valutazione dopo valutazione. Fornisce una protezione completa che permette ai genitori di stare tranquilli mentre i loro figli navigano online, e offre una serie di protezioni utili anche nel mondo offline”.

Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing di Kaspersky ha aggiunto: “Le app di parental control garantiscono che i più piccoli navighino su internet in sicurezza e permettono ai genitori di gestire l’accesso a contenuti inappropriati, ma fanno anche molto di più. Con l’aiuto di questo genere di applicazioni, i genitori possono gestire il rapporto che i propri figli instaurano con i dispositivi stabilendo una serie di regole ed abitudini. Siamo davvero felici che Kaspersky Safe Kids abbia ottenuto dei riconoscimenti per i suoi strumenti di protezione completa per i bambini e i loro dispositivi, oltre che per la qualità sempre crescente della categorizzazione dei siti web”.

Il report completo “Kaspersky Safe Kids: Parental Control Certification Test 2021” è disponibile a questo link.

Maggiori informazioni su Kaspersky Safe Kids sono disponibili su questo sito web.

Informazioni su Kaspersky



Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L’ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell’azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/



Informazioni su AV-TEST Institute



AV-TEST GmbH è un fornitore indipendente di servizi nel campo della sicurezza informatica e della ricerca antivirus. Si concentra sul rilevamento e l’analisi dei più recenti software maligni e sul loro utilizzo nei test comparativi completi dei prodotti di sicurezza.

Grazie alla tempestività dei dati dei test, i malware possono essere analizzati e categorizzati immediatamente; i trend nello sviluppo dei virus possono essere rilevati in anticipo e le soluzioni di sicurezza informatica possono essere testate e certificate. I risultati dell’AV-TEST Institute forniscono una base esclusiva di informazioni che aiutano i venditori a ottimizzare i loro prodotti, le riviste specializzate a pubblicare i dati della ricerca e gli utenti finali a fare buone scelte sui prodotti.

Dal 2004 AV-TEST è situata a Magdeburgo (Germania) e impiega più di 30 membri del team, professionisti con una vasta esperienza pratica. I laboratori di AV-TEST comprendono 300 sistemi client e server, dove vengono immagazzinati ed elaborati più di 2.500 terabyte di dati di test raccolti in modo indipendente, contenenti informazioni su campioni sia dannosi che innocui.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.av-test.org



