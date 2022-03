Jessica Selassié: “Tra me e Barù c’è molta attrazione fisica”

Jessica Selassié, ospite in esclusiva domenica 20 marzo a Verissimo, parla per la prima volta in tv dopo la vittoria a “Grande Fratello Vip”:

“Sono ancora incredula e senza parole. Credevo che vincesse mia sorella Lulù perché pensavo fosse la più forte e aveva voglia di riscattarsi”.

A Silvia Toffanin, che le chiede che cosa provi per Barù Gaetani, conosciuto all’interno del reality, la modella risponde:

“Per me è stato un grande compagno di viaggio nella Casa. Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace. Tra di noi c’è molta attrazione fisica, sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori”.

Ai microfoni del talk show la vincitrice di GFVIP racconta anche la sua reazione dopo l’arresto del padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, in carcere con l’accusa di truffa:

“Stiamo aspettando che la giustizia faccia il suo corso. Inizialmente mi sono sentita in colpa per aver accettato di partecipare al programma sapendo che papà stava attraversando un dramma. Io lo ammiro, per me è il migliore del mondo e gli voglio un bene infinito”.

E sull’eventualità che il tanto discusso titolo nobiliare di ‘Principessa’ possa non essere vero, Jessica non ha dubbi: “È la persona che conta, non il nome”.

Dopo 183 giorni nella Casa, adesso Jessica sogna di proseguire la sua strada nel mondo dello spettacolo: