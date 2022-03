Janet De Nardis ha ricevuto il premio “Siamo tutte Margherite”

La giornalista e regista Janet De Nardis ha ricevuto sabato 12 marzo il premio “Siamo tutte Margherite”, riconoscimento per la parità di genere ispirato al fiore selvatico, considerato simbolo dell’amore, dall’aspetto semplice ma decisamente resistente, e un po’ alla storica pizza (ideata nel 1889 per omaggiare la Regina d’Italia Margherita di Savoia) utilizzata come stratagemma da diverse donne che, in alcuni recenti fatti di cronaca, hanno chiamato il 112 con la scusa di “ordinare una pizza” trasformando la richiesta in una esigenza di aiuto.

Il premio ha lo scopo di riconoscere l’impegno delle donne che svolgono professioni considerate tradizionalmente maschili, nelle quali hanno raggiunto importanti traguardi, e quelle schierate contro gli stereotipi che influenzano bambine e bambini, già in tenera età.

Janet De Nardis è da sempre dalle parte delle donne con il suo continuo impegno nei confronti dell’universo femminile. L’artista è, recentemente, diventata caporedattore della radio RID 96.8 FM, radio tutta al femminile che affronta in diverse rubriche i temi della donna 4.0

Come direttrice del Digital Media Fest, De Nardis è in prima linea per le donne e dona ampio spazio ai loro progetti creativi. Ogni anno nel suo festival è uno dei più seguiti il panel rivolto alle “donne nel web”.. Nei prossimi mesi, attraverso la sua spiccata sensibilità e attenzione, dirigerà il suo film Good vibes e affronterà tematiche importanti che riguardano la nostra società. Nel cast artistico e tecnico sono numerose le figure femminili presenti.