Iva Zanicchi: Anima e“gargana”

Dopo il grande ritorno al Festival di Sanremo, è uscito Gargana, il nuovo disco di Iva Zanicchi, per la Luvi Records, distribuito da Believe Digital.

L’Aquila di Ligonchio ha scelto di festeggiare ben sessant’anni di carriera, tornando al Festival che l’ha vista vincitrice per ben tre volte, mettendosi in gioco, con “verve” ed eleganza, a colpi di “papalina”, dimostrando ancora una volta la sua capacità comunicativa e d’interprete.

Unica donna a vincere tre volte, nel 1967 con Non pensare a me, nel 1969 con Zingara e nel 1974 con Ciao cara come stai, ha avuto dal pubblico dell’Ariston il riconoscimento più bello che un’artista possa desiderare: la standing ovation e quell’applauso che è sembrato non finire, dalla prima all’ultima esibizione, sono una meravigliosa istantanea, un ricordo prezioso da incorniciare. Lì, ci sono racchiusi tutta la gratitudine e l’amore che questa donna straordinaria ha saputo regalare alla nostra musica.

Iva partiamo ovviamente dall’ultimo Festival di Sanremo: un bilancio da protagonista!

E’ stato davvero bello rornare al Festival, soprattutto per cancellare il brutto ricordo che mi ha lasciato l’Ariston nel 2009 quando a seguito del monologo di Benigni la mia “Ti voglio senza amore” è stata massacrata. Quest’anno invece è stato bellissimo e molto emozionante: sono felice di com’è andata. Ora è tempo di dedicarmi all’imminente tourné! Ebbene si, dopo 10 anni e a 82 anni parto per una nuova tourné! D’altra parte l’amore infinito che ho per la musica mi porta a questo irrinunciabile contatto con il pubblico.

Che cosa ricorderai di questo Festival?

L’emozione prima di salire sul palco, la stessa che avevo provato la prima volta, il pubblico in sala e poi il mio omaggio a Milva durante la serata delle cover. Credo che non sia stato fatto abbastanza per ricordare a dovere la grandiosità di Milva, colei che veramente è stata un’ambasciatrice della cultura italiana nel mondo.

Che cosa significa “Gargana”

“Gargana” nel dialetto del mio paese natale Ligonchio, significa “voce” ma nel senso di una vociaccia! Pensa che mi chiamavano così perché anche da bambina con la mia voce sovrastavo le altre bambine del coro della chiesa! Mia mamma mi sgridava pure! Un titolo ironico quindi che mi riporta alle mie origini.

Quali pezzi hai scelto?

Ci sono sei inediti e cover a cui tengo moltissimo come Lacrime e buio, Vecchio Frack e Canzone. Ho inserito anche Dove sei, un pezzo che mi aveva consegnato il compianto Franco Ciani: è una canzone dedicata espressamente a Lucio Dalla.

Preferisci la televisione, la musica o la scrittura?

Sicuramente la televisione mi ha dato tantissimo e non potrei farne a meno, a patto di avere un programma adatto alla Iva di oggi, qualcosa di più intimistico e focalizzato sulla musica. Tornare a Sanremo, lavorare al nuovo disco, preparare la tourné mi hanno fatto sentire quella meravigliosa sensazione di essere tornata a casa. Ti anticipo che scriverò un mio nuovo libro, questa volta un romanzo.

La tua anima è la voce?

Si,assolutamente. Anzi è Gargana!