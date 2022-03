Israele, attacco Bnei Brak: 5 morti

(Adnkronos) – La polizia israeliana ha identificato nel 27enne palestinese Diaa Hamarsha, militante della Jihad islamica, l’autore dell’attacco di questa sera a Bnei Brak . Il giovane, che in passato aveva lavorato illegalmente nella cittadina vicino a Tel Aviv, ha aperto il fuoco con un fucile automatico M-16, uccidendo cinque persone, prima di essere a sua volta ucciso dalla polizia.

Un’altra persona è in condizioni gravi. La persona che ha sparato era a bordo di una motocicletta ed è stata “neutralizzata” secondo quanto scrive il Jerusalem Post. L’attacco, il terzo in pochi giorni in Israele, è avvenuto nella cittadina alle porte di Tel Aviv, abitata prevalentemente da ultraortodossi, con un’alta densità di popolazione e un basso reddito. Arrestato anche un sospetto.

A quanto scrive il Jerusalem Post, i primi colpi d’arma da fuoco sono stati sparati attorno alle 20 ora locale su HaShnaim Street. Una persona è stata trovata uccisa in un’automobile e altre due sul vicino marciapiede. Un’altra persona è stata trovata morta su una traversa della prima strada, in Hertzl Street. La quinta vittima è morta dopo il trasporto in ospedale.