Irama, il nuovo album 2022 è Disco D’Oro

Un altro traguardo per Irama dopo il Platino per “Ovunque sarai”! Il suo album “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, dopo l’esordito al n.1 della classifica di vendita, ottiene il Disco D’oro. Entrato al n.5 nella classifica di Spotify globale tra gli album di debutto, ha superato 11 milioni di streaming in una sola settimana.

“5 gocce” è il nuovo singolo di Irama tratto dall’album, in radio da venerdì 1 aprile.

Si rinnova così la fortunata collaborazione tra Irama e Rkomi dopo il successo di “Luna Piena”, insieme a Shablo, che ha raggiunto la certificazione di 3 volte Platino.

“5 gocce” è uno dei brani dell’album a cui Irama è più legato. Scritta e prodotta insieme a Mr. Naisgai, uno dei produttori latini più importanti e storico produttore di Rauw Alejandro, è una canzone che parla di irrequietudine, una forma di perenne tensione e agitazione che a volte lo stesso artista vive.

Una volta chiuso il provino, Irama ha sentito il bisogno di aggiungere al pezzo un colore differente e ha pensato subito a Rkomi, che per Irama è uno degli artisti che meglio riesce a coniugare poesia e forma canzone, con l’”attitude” giusta per questo genere di brani. Rkomi entusiasta ha accettato subito ed in brevissimo tempo ha inviato delle parti di testo perfette per il brano.

Quello con Rkomi è solo uno dei feat presenti nell’album, che vanta la direzione artistica di Shablo, a cui sia aggiungono quelli con Sfera Ebbasta, Gué, Willy William, Lazza ed Epoque, oltre al lavoro con i più grandi produttori come Shablo, Junior K, Mace, Merk & Kremont, Greg Willen e molti altri.

“Ovunque Sarai”, il primo singolo certificato DISCO DI PLATINO, ha raggiunto oltre 18 milioni di streaming e ha un video entrato immediatamente nella classifica globale di YouTube con oltre 25 milioni di visualizzazioni. Il singolo è entrato nella top 100 nella classifica globale di Spotify .