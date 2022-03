Investire in azioni di casinò – un investimento sensato?

Alla domanda se le azioni sono fondamentalmente un investimento interessante si può rispondere con un inequivocabile sì, e questo vale non solo in Germania o in Europa, ma in tutto il mondo. Negli ultimi anni è diventato evidente che sempre più persone decidono di entrare nel mercato azionario. Nel frattempo, sta emergendo una vera e propria tendenza in questo senso, e lo stesso vale anche per le visite al casino.netbet.it e le azioni del casinò. Soprattutto le slot con i migliori valori RTP godono di grande popolarità. Come conseguenza logica di questo, cioè la crescente popolarità dei casinò online, c’è chiaramente un crescente interesse per le azioni del casinò sul mercato.

L’attenzione degli investitori si sposta sempre più sulle azioni dei casinò

Tra gli investitori azionari, ci si chiede sempre più spesso se le azioni dei casinò debbano essere incluse nel portafoglio o se siano un investimento più rischioso. Per quanto riguarda il settore delle scommesse sportive, è cresciuto notevolmente dal 1999. Pertanto, non è sorprendente che, per esempio, alla Borsa di Francoforte, alcuni gruppi o fornitori di scommesse sportive siano molto apprezzati. È un fatto che alcuni investitori sono già riusciti a diventare milionari con le azioni del casinò.

Tuttavia, una domanda che preoccupa ancora molti investitori è quanto sia sensato investire in azioni di casinò. Il fatto che i casinò online offrano ovviamente il gioco d’azzardo viene rapidamente messo in evidenza di nuovo. Ma in linea di principio, non c’è nulla da dire contro l’investimento in azioni di casinò. Tuttavia, come per tutti gli altri investimenti in azioni, bisogna ovviamente conoscere esattamente i valori attuali.

Azioni del casinò, ce ne sono molte?

Anche se l’industria del gioco d’azzardo è ancora nelle prime fasi della sua pubblicazione, c’è già un’incredibile selezione di azioni. Qui sono coinvolte sia le azioni del casinò che quelle delle società di gioco d’azzardo. Dato che queste azioni non sono solo quotate nelle borse americane, il numero esatto di azioni di casinò sul mercato è difficile da determinare. Soprattutto in tempi di bassi tassi d’interesse, gli investitori sono alla ricerca di nuove opportunità. Ma le azioni dei casinò sono anche quotate nelle borse europee, come la Borsa di Francoforte o la Borsa di Stoccolma. Tuttavia, non è particolarmente complicato trovare le azioni e i fornitori nelle società quotate. Così, un tale investimento può essere realizzato in qualsiasi momento.

Che potenziale hanno le azioni del casinò?

La gamma di azioni dei casinò e dei fornitori del settore del gioco d’azzardo è abbastanza ampia e varia. Questo offre un grande potenziale per gli investitori volenterosi.

Tuttavia, le azioni del casinò sono particolarmente adatte per investimenti a breve termine. Il business delle azioni nel settore dei casinò può probabilmente essere descritto come molto speculativo. In particolare, gli investitori che sono disposti ad assumersi dei rischi mostreranno un maggiore interesse qui, dato che hanno pochi o nessun problema ad investire in affari rischiosi.

Dal momento che questo settore offre molte nuove direzioni, è piuttosto meno un investimento a lungo termine. Qui, la forma di investimento a breve termine è assolutamente raccomandabile.

Questa forma di investimento a breve termine può portare a rapidi profitti subito dopo l’investimento. È spesso consigliabile vendere l’azione rapidamente dopo l’acquisto quando il prezzo guadagna. In questo modo, i profitti possono essere richiamati immediatamente. A seconda dei titoli hi-tech sottostanti e della dimensione dell’investimento, guadagni più elevati in periodi di tempo relativamente brevi possono essere abbastanza realistici.

Quali sono i migliori titoli di casinò?

Questa è una domanda a cui è difficile rispondere. Come per tutte le altre azioni, una buona visione d’insieme del singolo fornitore e delle sue azioni è indispensabile. Tuttavia, ci sono alcuni titoli di casinò che si sono già dimostrati per un periodo di tempo più lungo. Come investitore, puoi sicuramente trarre profitto da queste azioni.

888 Holding Azioni

L’azione 888 Holding è quotata in borsa da molti anni. L’azienda è stata fondata nel 1997 ed è diventata pubblica nel 2005. 888 Holding ha sede a Gibilterra ed è quotata alla Borsa di Londra. Nel frattempo, l’azienda ha vinto diversi premi e ha circa 20 milioni di utenti. In tutto il mondo, 888 Holding è uno dei più grandi fornitori di gioco d’azzardo online.

Tuttavia, le azioni della società sono attualmente sotto pressione. Questo spiega l’attuale livello piuttosto basso della quota. Tuttavia, questo è ovviamente un momento ingegnoso per entrare nel mercato. Dal punto di vista degli esperti, il titolo è semplicemente sottovalutato al momento. Il valore dell’azione sarà probabilmente più alto nel complesso, il che significa che le possibilità di ottenere un profitto sono anche significativamente più alte.

Azioni Betsson

Betsson AB è una società svedese ed è attiva nel settore da molto tempo. Oltre ai giochi di casinò, l’azienda offre anche scommesse sportive. Betsson è stato fondato negli anni ’60. L’azienda impiega un totale di 1800 persone. Inoltre, Betsson ha licenze in 12 paesi. Questo significa che tutte le offerte sono legali e autorizzate. Alla fine di febbraio 2022, l’azienda, che è quotata alla Borsa di Stoccolma, ha 665.000 clienti. Il trading è possibile anche per gli investitori tedeschi senza alcun problema. Betsson era già soddisfatto con un fatturato di oltre 520 milioni di euro nel 2018. Inoltre, l’azienda può mostrare costantemente forti aumenti di fatturato. Per gli investitori, questo significa che stanno già investendo in un notevole potenziale qui, e allo stesso tempo in una crescita in costante aumento.

Rischio e ricompensa

È noto che ovunque ci siano alti rendimenti, c’è anche un rischio. Pertanto, le azioni del casinò sono particolarmente adatte agli investitori che sono disposti a correre un certo rischio. In generale, è molto noto, sia dal trading di azioni che dal trading di criptovalute, che ovunque ci siano alti rendimenti, c’è anche il rischio. Per coloro che sono venuti a patti con questo principio, tuttavia, le azioni di Betsson così come le azioni di 888 Holding offrono un’opportunità d’investimento redditizio. Qui, gli investitori possono contare sia sull’esperienza che sulla stabilità. Inoltre, la popolarità dei casinò online è in costante aumento, il che naturalmente ha anche un effetto sulle azioni corrispondenti.

Foto Source: https://unsplash.com/photos/EMPZ7yRZoGw