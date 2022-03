Intevista ad Alberto Cerqua, patron di Miss Europe

Dopo due anni di assenza sta per tornare Miss Europe. Tante novità attendono gli estimatori del concorso internazionale. Proprio per questo abbiamo fatto alcune domande ad Alberto Cerqua, patron dell’evento.

Salve Alberto, quest’anno Miss Europe è stato suddiviso in sei grandi eventi. Come mai avete deciso di introdurre questa novità?

“Le adesioni erano tantissime, motivo per cui abbiamo deciso di dare la possibilità a ragazze da più parti del mondo, mentre prima coinvolgevamo soltanto quelle che provenivano dall’Europa. Adesso ci saranno anche quelle dagli Stati Uniti, dall’Argentina, dalla Bolivia e così via, in maniera più internazionale. Una scelta derivata dal fatto che Miss Europe, nel territorio europeo, era diventato una garanzia, oltre che uno dei concorsi più prestigiosi. Abbiamo voluto così integrarci verso il mondo e creare una serie di iniziative per il resto del mondo, visto che c’erano state fatte delle richieste in tal senso. Ciascuna delle sei manifestazioni, che andranno in scena tra Napoli e Caserta, la chiamiamo edizione. Le abbiamo costruite e ideate per far sì che tutte le nazioni prendano parte al nostro show”.

Mi sembra dunque di capire che ci siano state tante adesioni?

“Esattamente. Fare un’unica manifestazione con 500 ragazze non dava loro l’opportunità di mettersi in mostra. Non è facile reclutarne così tante in un unico show. Abbiamo quindi deciso di suddividerle. Tra l’altro, in un evento che faremo si alza anche l’età media delle partecipanti. Potranno prendere parte anche ragazze più grandi. Avranno intorno ai 35/39 anni. Oggi, in fondo, l’età è cambiata. Così come lo sono i parametri di bellezza. Una ragazza di 35 o 39 anni può tranquillamente competere con una di 22 o 23 anni. Per questo, abbiamo fatto una manifestazione per donne un po’ più grandi, che certamente non si possono definire over. Sono giovani anche loro, anche se non trovavamo bello farle competere con le diciottenni o le ventenni. Per questo, abbiamo dedicato un evento per valorizzare le ragazze dopo i 30 anni”.

Il primo evento sarà Miss Europe Continental, ossia l’edizione classica che portate avanti ormai da anni…

“Giusto. L’edizione europea, dove prenderanno parte circa 50 miss”.

Tra le concorrenti ci sarà anche Cristini Couto, la prima miss trans. Una scelta importante in segno dell’inclusività, no?

“Sì, proviene dalla Spagna. È una scelta fatta nell’ottica di una mentalità più aperta. A differenza di tante organizzazioni moda, e non solo di concorso di bellezza, abbiamo deciso di aprire la mentalità ancora di più. Non solo con la ragazza trans, che oggi è all’ordine del giorno, ma dando anche l’occasione alle ragazze che hanno figli di partecipare al contest. Ci sono ragazze di 26/27 anni che sono mamme. Tornando a Cristini, per me è a tutti gli effetti una donna. Per me ogni persona è come si sente di essere. E, in quanto tale, si deve esprimere senza avere paura di subire dei pregiudizi da parte degli altri. Il mondo è bello perché è vario ed ognuno deve essere se stesso. Perché dunque non dare una possibilità a una ragazza che forse si sente più donna di tante donne? È bellissima e merita di stare su quel palco. Non è stata presa solo perché fa parlare. È una donna che fa moda, spettacolo ed è una professionista”.

Per quanto riguarda la conduzione degli eventi, invece, chi ci sarà?

“Miss Europe Continental, edizione europea, verrà condotta da Veronica Maya. La conduzione degli show internazionali è affidata a Marco Senise. Con entrambi, insomma, la collaborazione continua. Ormai conoscono il concorso e il format. Sono persone concrete che hanno dimostrato la loro professionalità negli anni. Penso sia meglio affidare a chi già ci conosce la conduzione dei nostri prodotti, anche se siamo sempre aperti ad eventuali nuovi ingressi. Ad esempio, dietro le quinte di Miss Europe Continental, insieme a Senise, quest’anno ci sarà Antonella Salvucci. Ed abbiamo una giuria spettacolare, giovane e dinamica. Tutti ragazzi in gamba che stanno nel mondo dello spettacolo, tra attori, attrici, showgirl. E non mancherà nemmeno un red carpet intenso dove ci saranno tanti personaggi, giornalisti e televisioni da ogni parte del mondo. Nessuno ci ha abbandonato, nonostante oggi stiamo vivendo una situazione un po’ complicata nel mondo, sia per la guerra, sia per la pandemia di prima. Questa situazione sembra non finire mai. Abbiamo iniziato con la pandemia, mentre oggi che si intravedeva uno spiraglio è cominciata la guerra, che nel 2022 è davvero una brutta cosa. Anche perché fatta da persone poco intelligenti che hanno troppo potere”.

Quanti giurati ci saranno per ogni evento?

“A Miss Europe Continental ci saranno cinque giurati, ossia quattro donne e un uomo. Segno del fatto che, nel nostro mondo, le donne sono sempre più impegnate anche nei programmi televisivi di punta. I tempi sono veramente cambiati. E, in fondo, le nostre miss si sentono più al sicuro se sono giudicate da altre donne. Cerchiamo dunque di metterle sempre a loro agio. Nelle altre edizioni, invece, ci saranno quattro giurati e, nello specifico, tre donne e un uomo. Da un’edizione all’altra, ovviamente, cambierà la giuria. Ciascuna avrà la sua”.

“Ci sono state difficoltà, più che altro, nella parte commerciale. Perché, in primis, siamo un’azienda con tantissimi dipendenti. È stato difficile e faticoso, anche se fortunatamente non sono un uomo che ama vivere nel lusso. I soldi li conservo per il lavoro e per far sì che l’azienda riesca a superare dei momenti difficili come quello della pandemia. Tutti i nostri dipendenti sono stati sempre pagati, non si sono fermati nemmeno un giorno. Possiamo dunque affermare di avere un’azienda solida, che dà lavoro e offre opportunità. I soldi li usiamo per investire, non per camminare con la Ferrari. Investiamo, miglioriamo le nostre aziende. Abbiamo sofferto come tutti per la preoccupazione del virus, che poteva colpire noi e i nostri cari, ma dal punto di vista lavorativo siamo rimasti forti. Le piccole aziende hanno sicuramente sofferto di più, visto che a volte lo Stato è completamente assente con loro. Parlo delle piccole attività commerciali, come i ristoranti o i bar. Il settore dello spettacolo è stato sicuramente distrutto dalla pandemia, ma noi di Miss Europe ce la siamo cavata perché siamo un gruppo che si è solidificato negli anni”.

A parte la bellezza, quali altre caratteristiche ricercate nelle donne che partecipano a Miss Europe?

“Devono essere in grado di saper mantenere un palco. Devono dare l’esempio di essere delle future showgirl anche da come si muovono. Quando una ragazza arriva sul nostro palco, ci accorgiamo subito se ha un futuro in questo mondo o meno. Oltre che dai movimenti, dalla postura, dal modo di parlare e di porsi. Ci sono caratteristiche che fanno sì che ci capisca quando una persona può fare carriera o meno nel mondo dello spettacolo, della moda o della televisione. Anche perché ci sono delle ragazze bellissime che, ahimé, non hanno i requisiti o il carisma per essere donne di spettacolo. E ovviamente conta anche l’intelligenza, che è davvero una parte fondamentale per emergere. Se ci pensi, nelle interviste, che si fanno ovviamente in questo lavoro, bisogna essere in grado di dare le giuste risposte alle domande. E se si ha poca cultura generale, anche perché magari non si è avuta la giusta possibilità di studiare, il rischio di fare brutte figure è tanto”.

Ultima domanda. Ci sono ulteriori novità di cui non abbiamo ancora parlato?

“Alla finale sarà presente la Miss Europe uscente, che ha lavorato tantissimo in questi due anni e, anche se sicuramente un po’ frenata dal Covid, è stata maggiormente in carica rispetto a chi l’ha preceduta. Insieme a lei, ci saranno le miss di tutte le altre edizioni. Sono loro, dopotutto, che portano avanti la macchina del concorso e sono l’anima dello stesso. Ci saranno anche quelle che non hanno vinto ma che si sono comunque contraddistinte. Di novità ce ne saranno tantissime, così come i colpi di scena. Abbiamo inoltre uno staff diverso e un modo di ragionare diverso, visto che veniamo da un periodo difficile e, quindi, ci siamo tutelati in un’organizzazione che deve stupire il nostro pubblico da casa, che ci seguirà nei canali televisivi di tutto il mondo, e in studio. La produzione deve essere una delle migliori che abbiamo messo su. Alla regia ci sarà Giulio Di Blasi. Abbiamo rivoluzionato la scena. Spero quindi di sorprendere ancora una volta”.

Di seguito, le rispettive finali a cui ha fatto riferimento il patron Alberto Cerqua.

– Miss Europe Continental European Final: dal 5 al 10 aprile

– Miss Europe Continental World Edition: dal 21 al 24 aprile

– Miss Europe Continental Global Edition: dal 24 al 27 aprile

– Miss Europe Continental International: dal 27 al 30 aprile

– Miss Europe Continental Planet Edition: dal 30 aprile al 3 maggio

– Miss Europe Continental Multinational: dal 3 al 6 maggio

Roberto Mallò per MassMedia Comunicazione