Interactive Brokers lancia Traders’ Insight Radio

GREENWICH, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico globale che fa ampio ricorso all’automazione, oggi ha annunciato il lancio di Traders’ Insight Radio, una nuova serie di podcast che presenta interviste con alti dirigenti, personalità ed esperti nel settore dei servizi finanziari caratterizzate da discussioni su temi importanti che influiscono sulle contrattazioni e sui mercati di tutto il mondo. Gli ascoltatori che hanno familiarità con Traders’ Insight, la risorsa online di Interactive Brokers dedicata a commenti sul mercato, riconosceranno vari conduttori interni dei podcast IBKR che offrono un contesto importante per i punti di vista unici esaminati durante le conversazioni.

Concepito per un vasto pubblico, che comprende investitori sia esperti che agli inizi, Traders’ Insight Radio esplora un’ampia gamma di argomenti interessanti per tutte le tipologie di investitori e perfeziona la suite di offerte già disponibili attraverso IBKR Campus, l’ineguagliata risorsa formativa dell’azienda. I podcast recenti e quelli prossimi presenteranno conversazioni riguardanti l’impatto dell’intelligenza artificiale (IA) sui mercati, opportunità in titoli esteri e opinioni sulle criptovalute come nuova classe di asset digitali. Per gli “investitori al dettaglio” che stanno appena iniziando o per quelli esperti che desiderano ampliare ulteriormente le loro conoscenze, IBKR Campus include corsi e contenuti sulle contrattazioni, sui mercati e sugli eventi attuali oltre a panoramiche dedicate alle piattaforme di contrattazione e ai prodotti IBKR – e ora, interviste importanti accessibili tramite i podcast.

“Continuiamo a focalizzare l’attenzione sull’offrire agli investitori gli strumenti formativi necessari per migliorare la comprensione dei mercati finanziari e delle modalità di contrattazione”, spiega Steve Sanders, Vicepresidente esecutivo sviluppo marketing e prodotti presso Interactive Brokers. “Traders’ Insight Radio completa le risorse già disponibili tramite IBKR Campus e costituisce un modo nuovo e molto interessante, accessibile a tutti gli investitori, per trarre vantaggio da competenze eterogenee nel mondo della finanza”.

La serie è stata lanciata a gennaio e i primi episodi hanno presentano un’intervista in due parti con Thomas Peterffy, Fondatore e Presidente del CdA di Interactive Brokers Group, che ha discusso i suoi inizi nell’ambito delle contrattazioni in qualità di intermediario finanziario (“market maker”) per opzioni e come ha introdotto con successo la tecnologia nelle sale di contrattazioni. Gli ascoltatori trarranno vantaggio dai punti di vista di Peterffy su una varietà di argomenti – criptovalute, politiche monetarie e l’impatto dell’aumento dei tassi e dell’inflazione sull’economia, mescolati con aneddoti dalla sua lunga carriera. Per ascoltare l’intervista con Peterffy visitare:

Prima parte: “You Mean You Don’t Have to Know Anything to Do This?”

Seconda parte: “Mr. Sosnick, I Do Find You Increasingly Useless”

Gli ultimi episodi di Traders’ Insight Radio sono disponibili gratuitamente sul blog di Traders’ Insight, attraverso le piattaforme di contrattazione di Interactive Brokers – Trader Workstation, Client Portal e IBKR Mobile – e vari servizi di podcasting di grande diffusione: Apple Podcast, Google Podcast, Podbean e Spotify.

Per la suite completa di risorse IBKR Campus gratuite, vedere sotto e visitare ibkr.com/campus.

Traders’ Academy – Gli investitori possono migliorare la loro comprensione dei prodotti, degli strumenti e dei mercati disponibili tramite varie applicazioni di Interactive Brokers – Trader Workstation, Client Portal, IBKR Mobile e TWS API.

IBKR Webinars – Gli investitori possono guardare e ascoltare webinar live e registrati su argomenti attuali riguardanti il mercato e scoprire vari strumenti IBKR.

Traders’ Insight – Gli investitori possono guardare, leggere o ascoltare commenti di oltre 70 professionisti del settore, tra cui quelli del nuovo servizio Traders’ Insight Radio.

IBKR Quant – Un blog concepito per professionisti che hanno interessi in vari campi quantitativi – programmazione, apprendimento profondo (“deep learning”), API IBKR, IA, blockchain e altre tecnologie trasformative che influiscono sui mercati moderni.

Student Trading Lab – Una risorsa online gratuita per docenti che desiderano unire a lezioni di informatica o finanza esperienza reale di contrattazione.

Informazioni su Interactive Brokers Group, Inc.:

Le affiliate di Interactive Brokers Group offrono l’esecuzione automatizzata di operazioni di contrattazione e la custodia di titoli, merci e valute straniere 24/7, in oltre 135 mercati in numerosi paesi e monete, da un singolo conto di investimenti integrati IBKR, ai clienti in tutto il mondo. L’azienda propone servizi a investitori privati, fondi speculativi, gruppi di trading per conto proprio, consulenti finanziari e introducing broker. I quattro decenni dedicati alla focalizzazione verso la tecnologia e l’automazione ci consentono di offrire ai clienti una piattaforma esclusiva e sofisticata per la gestione dei portafogli di investimenti. Ci impegniamo per fornire ai nostri clienti prezzi di esecuzione vantaggiosi e strumenti di trading e di gestione rischi e portafoglio, strutture per la ricerca e prodotti per gli investimenti, il tutto a costi contenuti o nulli, nell’obiettivo di ottenere rendimenti superiori sugli investimenti effettuati. Barron’s ha classificato Interactive Brokers al primo posto con 5 stelle (valutazione massima) nel suo Elenco dei migliori broker online (Best Online Broker Review) del 26 febbraio 2021.

