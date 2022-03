Inps, digitalizzazione passa per revisione processi e formazione dipendenti

(Adnkronos) – L’Inps, per supportare il processo di trasformazione digitale del Paese, ha ottenuto un finanziamento di 180.000.000 all’interno della Missione 1 componente 1 del Pnrr, denominato ‘Digitalizzazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)’. Il progetto prevede la digitalizzazione dei servizi e dei contenuti ‘One click by design’ e il ‘Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione’. One click by design, volto alla digitalizzazione di nuovi servizi/ processi e alla reingegnerizzazione e revisione di servizi/ processi già esistenti dell’Istituto, prevede una revisione approfondita dei sistemi e delle procedure interne, nonché l’evoluzione dei punti di contatto digitali con residenti, imprese e altre amministrazioni pubbliche, al fine di fornire agli utenti un’esperienza digitale senza soluzione di continuità. Il target Inps da raggiungere nel 2023 è la creazione e/o reingegnerizzazione di ulteriori 35 servizi (per un totale di 70 servizi) distribuiti on line su tutti i touch point istituzionali

Per il miglioramento delle competenze digitali dei dipendenti, si pone particolare attenzione alla valutazione e formazione degli addetti centrali, regionali e operatori di sede su competenze informatiche certificate, al fine di evolvere e rafforzare culturalmente e operativamente i lavoratori dell’Istituto incoraggiando la conoscenza dello European e-competence framework e l’uso di nuove tecnologie innovative per accrescere il valore trasmesso all’utente finale.

E’ prevista la realizzazione di percorsi di apprendimento e conoscenza delle nuove tecnologie per aumentare il coinvolgimento del dipendente nel processo di trasformazione digitale in atto nell’Istituto e l’adozione delle metodologie innovative di lavoro da parte degli addetti nell’ambito di una necessaria azione di rinnovamento gestionale, organizzativo e strutturale delle competenze digitali richieste dal nuovo modello di servizio dell’Inps. In questo ambito, il target Inps da raggiungere nel 2023 è incrementare le skill professionali in ambito Ict a vantaggio di un’innovazione a 360 gradi del servizio Inps.