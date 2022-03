Il Salone delle Meraviglie: la puntata del 18 marzo

Federico Fashion style torna VENERDI’ 18 MARZO, con due nuovi “pazzeschi” episodi del Salone delle Meraviglie 5.

Il programma cult, realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, vi aspetta su Real Time con il tradizionale doppio appuntamento alle 22:40 e alle 23:10.

Le anticipazioni della puntata

Ma vediamo subito qualche anticipazione sulle puntate in onda questo venerdì, nel primo episodio: un’altra giornata impegnativa per Federico che dovrà vedersela con Elisa, detta “pinky”, amante del colore rosa in tutte le sue sfumature, e con Tiziana De Lellis, zia dell’influencer Giulia De Lellis, che ha bisogno di un cambio look per un evento importante. A complicare le cose anche un’incomprensione con Weyda per l’appuntamento con un fornitore del nuovo salone. Ma questa volta pare sia Weyda ad avere ragione. Come la gestirà il nostro hair stylist?

Nel secondo episodio: Federico, che ormai si sente napoletano, si vuole cimentare nella preparazione della pizza e così prima di rientrare ad Anzio incarica Weyda di fargli trovare l’impasto. Nel salone entra Grazia, una donna con qualche problema di autostima. Intanto Marco e Alessia, ingaggiati in extremis da Weyda, si occupano dell’impasto per la pizza. Al suo rientro ad Anzio Federico trova in salone Daniela che vuole puntare su un nuovo look per indurre il suo fidanzato a sposarla. A fine giornata Federico si dedica alla farcitura della pizza di sua invenzione: pomodorini, caviale e ovviamente… oro.