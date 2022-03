Il Provinciale: la puntata del 5 marzo su Rai2

Sabato 5 marzo torna, alle 14 su Rai 2, Il Provinciale con Federico Quaranta.

Tutti ricordano l’incipit del capolavoro di Alessandro Manzoni, I promessi sposi, “Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno”. È proprio per l’espressione poetica del primo grande romanziere italiano che si è abituati a chiamarlo così: lago di Como.

Le anticipazioni della puntata

Il viaggio è sul Lario, il vero nome del lago. Significa “luogo incavato”, ha una conformazione che assomiglia a una Y rovesciata: un solo bacino che si biforca in due rami, uno che bagna la provincia di Como, l’altro quella di Lecco.

Saranno le parole di Manzoni a guidare il cammino alla scoperta dei luoghi e dei personaggi del romanzo.

La casa di Lucia, che a partire dalla fine dell’Ottocento è divenuta un’osteria. Poi il Castello dell’Innominato, che Manzoni non a caso collocò proprio lì dove secoli prima un santo laico, Girolamo, predicò e si dedicò all’aiuto del prossimo.

E, naturalmente, la montagna di tutti i lecchesi, il Resegone, chiamato con un’espressione lombarda per indicare la sua conformazione a più punte, come la lama di una sega.

Si giungerà, remando su un battello tradizionale, alla sola isola che emerge da queste acque, la Comacina, che vanta una storia lunga e travagliata.

Mia Canestrini, oltre a parlare dell’origine geologica del Lario e del fiume che lo alimenta, l’Adda, racconterà un altro grande tema legato ai Promessi Sposi, la peste che nel 1630 si è abbattuta sul territorio lombardo, decimando la popolazione.

Più in generale, spiegherà come il contatto con gli animali selvatici abbia causato nel tempo diverse malattie pandemiche, come la peste in passato e il COVID 19 oggi.