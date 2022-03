Il Provinciale, Rai2: la puntata di oggi (19 marzo)

Nuovo appuntamento con il programma di Rai 2 Il Provinciale che, sabato 19 marzo, andrà in onda eccezionalmente alle 17.10.

Le anticipazioni della puntata

Federico Quaranta sarà in Romagna. Dalle cime innevate dell’appennino riminese alle spiagge della riviera.

Un cammino che parte dai versi di Tonino Guerra e si conclude con le strofe di Raul Casadei; due personalità, due artisti diversi tra loro che in comune avevano l’amore profondo per la propria terra e un’incrollabile fede in un valore spesso sottovalutato: la “leggerezza”.

Federico Quaranta prende spunto dalle opere di questi due uomini di provincia per porre una domanda e condividere una riflessione che accompagnerà questo viaggio: ma è vero che in Romagna esiste un gusto per la vita che pervade ogni cosa? E di chi è il merito di questa contagiosa voglia di vivere?

Le risposte proverà a cercarle negli scenari montuosi che svelano un lato inedito di questo territorio; tra i borghi di Pennabilli e San Leo; in un teatro di provincia per ascoltare una mazurka, nei profumi di un formaggio di fossa e nel sapore di una piadina fatta ad arte.

Le numerose fortezze, che puntellano colli e alture, testimoniano che qui c’è sempre stato bisogno di difendersi e combattere guerre anche feroci e allora, quando finalmente arrivava la pace, e c’era qualche soldo per comprare una lambretta, il bisogno di “leggerezza” è letteralmente esploso