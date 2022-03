Il Principato di Monaco si candida a capitale mondiale dell’audiolibro nel 2023

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–L’innovativa Audiobook Worlds Awards Academy – A.W.A.A.® – in collaborazione con il Lions Club International Monaco, celebrerà nel Principato di Monaco la primissima edizione della sua cerimonia AWAA Night entro la fine dell’estate 2023.





Il lancio ufficiale di A.W.A.A. è previsto il 22 marzo all’EXPO DUBAI 2020 nel Monaco Pavillion. Alla conferenza stampa, trasmessa in diretta su YouTube AWAA CHANNEL, il Sig. Massimiliano Biasiol, Co-Fondatore e Chair, illustrerà la visione di A.W.A.A. per diventare leader nel promuovere gli audiolibri come mezzo globale ideale di divulgazione e conoscenza .

Il signor Biasiol, che è anche un autore di best-seller sotto pseudonimo, ha rivelato che la prima edizione degli Audiobook World Awards sarà una cerimonia “inaspettata, innovativa e sorprendente”.

A.W.A.A. ha stabilito partnership strategiche tra editori, scrittori e associazioni di beneficenza in tutto il mondo, uniti per collaborare alla sensibilizzazione e alla promozione dell’eccellenza nell’industria degli audiolibri.

Le attività previste condurranno A.W.A.A. a creare un modello che aiuterà il settore a raggiungere una popolarità rapida e duratura. Il presidente A.W.A.A, Salvatore De Guido, “ immagina un mondo in cui gli audiolibri formeranno un settore culturale e di intrattenimento di primo piano che attirerà nuove comunità di ascoltatori per promuovere un’educazione accessibile e una cultura egualmente diffusa nel mondo”.

Cerimonia A.W.A.A. Night

Il programma “A.W.A.A. Night” che sarà presentato a Dubai intende diventare un evento monegasco iconico, in quanto i suoi fondatori, in collaborazione con le autorità locali, cercheranno di trasformare il Principato di Monaco nel Regno dell’Audiolibro.

INFO A.W.A.A.

A.W.A.A. è una corporazione senza scopo di lucro fondata nel 2021 negli Stati Uniti. L’Accademia è stata creata per aumentare la consapevolezza e l’uso degli audiolibri come mezzo educativo completo. Essendo una società no-profit, l’Accademia è finanziata attraverso sovvenzioni, donazioni, sponsorizzazioni e raccolta fondi. La sede centrale si trova a Miami e la prima filiale europea è a Monaco, la MIH; altre filiali nel mondo saranno presto aperte.

https://awa.academy

AWA Channel Youtube: https://bit.ly/35XoyoT

