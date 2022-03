Il metodo che cambia la pelle: la #revolution della dottoressa Ines Mordente che fa impazzire il web, le influencer e tanti vip

Quando si dice che la gioventù e’ sinonimo di energia e determinazione, abbiamo intervistato Ines Mordente, una vera e propria forza della natura.

A soli 39 anni e’ la dermatologa più conosciuta in Italia e non solo (e’ anche medico imprenditore cofounder delle cliniche MEDICINAE di Napoli, Roma e Milano e della linea dermatologica LAMUSELAB).

Abbiamo parlato del suo metodo e perché tutti la amano. Lei mi ha risposto così:

“Dopo anni di esperienza come specialista in dermatologia ed oltre 20000 pazienti all’anno visitati presso le mie sedi di Napoli, Roma e Milano ho avuto modo di appuntare un protocollo per la pelle perfetta, che ho chiamato #acnerevolution perché, se seguito in modo preciso e costante, si assiste ad una vera e propria rivoluzione della pelle. Il mio metodo funziona perché c’e dentro scienza, personalizzazione e perseveranza, in un mondo dermatologico fatto troppo spesso da figure improvvisate in questo ambito, di persone non specialiste o addirittura neppure laureate in medicina, che si accampano a dare “terapie e consigli” qualificandosi, in modo che definirei simpaticamente intraprendente, come skin therapist o skin specialist o cose del genere, ho voluto mettere un punto preciso sul fatto che la pelle e’ competenza del medico specialista in dermatologia. Dopo aver tirato giù uno studio della letteratura e seguendo le linee guida internazionali della Evidence Based Medicine, ho voluto rendere consapevoli sul modo giusto per trattare la pelle, tutti coloro mi leggono, che visito o che mi seguono sul web. Credo fermamente che la consapevolezza e’ il primo passo per la guarigione, imparare a riconoscere la propria pelle significa imparare a trattarla nel migliore dei modi, senza lasciarsi prendere dal marketing compulsivo a casaccio”.

Tutto questo ora è nero su bianco in un testo che è in classifica da settimane e che descrive tutti gli step di questo metodo, si chiama #acnerevolution edito da @sperlingkupfer , la dottoressa Ines attraverso una serie di schede di beauty routine e consigli molto pratici ha insegnato com’è possibile imparare comodamente da casa ed affrontare “la battaglia” per raggiungere una pelle sana e senza imperfezioni.

Chi è Ines Mordente

Ines Mordente si è laureata giovanissima, a soli 24, si e’ specializzata pochi anni dopo, nella sua carriera ha vissuto lunghi periodi di formazione all’estero in strutture molto prestigiose come lo Sloan Kettering Cancer Center di New York, la Miller School of Medicine di Miami, l’ospedale San Pau di Barcellona, da oltre 10 anni visita pazienti in tutta Italia e molti anche in consulenza on line dall’estero, con numeri di richieste per appuntamenti elevatissimo e liste d’attesa importanti che solo una dottoressa così apprezzata può avere. La sua arma vincente e’ un sorriso instancabile e travolgente, la sua naturale chiarezza comunicativa sia live che sul web, la sua capacità di rendere chiari concetti scientificamente complessi, appassionando al campo della dermatologia anche i più “duri”.