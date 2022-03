Il marchio di veicoli elettrici di alta gamma VOYAH sbarca ufficialmente in Norvegia

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Il 10 marzo 2022 VOYAH, marchio d’alta gamma di veicoli elettrici del gruppo Dongfeng, è sbarcato ufficialmente in Norvegia, sul lato della “nuvola”, con la firma di un protocollo d’intesa da parte dei rappresentanti di China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co., Ltd. e la casa norvegese Electric Way. Ai clienti norvegesi saranno offerti in seguito prodotti per veicoli elettrici a prestazioni elevate e servizio eccellente.





Ma Lei, amministratore delegato di Dongfeng Imp. & Exp. Company, ha dichiarato durante la cerimonia della firma: “Questo viaggio in Norvegia rappresenta l’ingresso sui mercati esteri di VOYAH. In futuro sposteremo l’attenzione sui prodotti e sulle piattaforme VOYAH in una gamma di mercati al consumo europei”.

Torje Aleksander Sulland, amministratore delegato di Electric Way Norway, ha commentato: “Siamo lieti di collaborare con Dongfeng Motor, uno dei maggiori produttori d’auto in Cina, per introdurre VOYAH in Norvegia, prima tappa in Europa. Siamo entusiasti di poter presentare ai norvegesi VOYAH FREE, automobile elettrica premium comoda e lussuosa con un buon raggio di autonomia, apparecchiature e intelligence di alto livello nonché performance eccellenti che soddisferanno le esigenze dei norvegesi, un successo sicuro”.

I norvegesi detengono la proporzione più elevata di veicoli elettrici al mondo, rendendo il paese il punto perfetto di inizio per il marchio cinese di veicoli elettrici in rapida crescita. Dongfeng Motor Group ha creato un team dedicato alle esportazioni in Europa il quale collabora in vari ambiti (prodotti, marketing, promozione marchio e post-vendita) per promuovere il progetto VOYAH all’estero e darà avvio in questa terra al percorso europeo di Lantu quale investimento significativo del gruppo Dongfeng Group.

VOYAH aprirà un primo showroom a Klingenbergata, nel cuore della capitale norvegese, Oslo, cui seguiranno poi altre città, con esposizione di VOYAH e ordini on-line. Il lancio del primo modello, VOYAH FREE, è previsto in Norvegia a giugno, con consegna nel quarto trimestre.

Il programma prevede l’espansione di VOYAH nei mercati europei, con un miglioramento graduale della struttura dei prodotti e dell’esperienza di prodotto e del servizi agli utenti, creando un concetto di “tecnologia cinese” al fine di fare crescere il marchio a livello internazionale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co. Ltd



Ma Lei



chenghua@dfmc.com.cn

Cina

Pubblicato da: TCB