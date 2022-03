Il Cantante Mascherato: la puntata del 25 marzo

Tutto pronto per la semifinale de Il Cantante Mascherato, che andrà in onda venerdì 25 marzo alle 21.30 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata

Durante la quinta puntata, Medusa e Drago sono stati eliminati e hanno così svelato la loro vera identità: dietro la maschera si nascondevano Bianca Guaccero e Simone Di Pasquale.

Cinque le maschere arrivate in semifinale: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, e Soleluna, ma altri due nuovi concorrenti saliranno sul palco venerdì sera, Pulcino e Gatta che dovranno affrontare lo spareggio iniziale con Lumaca.

Per la semifinale ci sarà un omaggio a Mina fatto da Alba Parietti, con la partecipazione di Cristina D’Avena che canterà i più grandi successi dell’icona della canzone italiana. Inoltre, torneranno anche le sfide in duetto.

Gli abbinamenti saranno: Volpe- “È la mia vita” vs. Soleluna- “Nostalgia canaglia” con Al Bano; Lumaca o Gatta- “Non mollare mai” vs. Camaleonte- “Mon Amour” con Gigi D’Alessio; Pinguino- “Mi sento bene” vs. Pulcino o Lumaca- “Sincerità” con Arisa.

Anche in questa puntata ci sarà la maschera d’oro, la possibilità di smascheramento offerta a uno degli investigatori.

Nel corso della serata gli verrà data una sola occasione per svelare l’identità di una delle maschere che perde la sfida: se la indovina, questa verrà immediatamente smascherata senza spareggio, altrimenti sarà automaticamente qualificata per la puntata successiva.