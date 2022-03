Il Cantante Mascherato: la puntata di oggi (18 marzo)

Appuntamento con il mistero, venerdì 18 marzo alle 21.30 su Rai 1, con la quinta puntata del Cantante Mascherato.

A guidare il game show che trasforma il pubblico in investigatori è Milly Carlucci.

Le anticipazioni della puntata

Durante la quarta puntata Pesce Rosso e Pastore Maremmano sono stati eliminati e hanno così svelato la loro vera identità: sotto le maschere si nascondevano rispettivamente Vladimir Luxuria e Riccardo Fogli.

Sette le maschere rimaste in gara: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, la Medusa, Soleluna e il Drago. La serata si aprirà con lo spareggio tra Drago e Lumaca. Gli abbinamenti saranno: Volpe- “Uomini soli” vs. Medusa- “Noi due nel mondo nell’anima” con Red Canzian; Lumaca o Drago- “Easy lady” vs. Camaleonte- “Call me” con Ivana Spagna; Pinguino- “Finché la barca va” vs. Soleluna- “Lunapiena” con Orietta Berti. Special guest della serata saranno Max Giusti, Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio. Il mistero sull’identità di Soleluna si infittisce: sarà proprio uno di loro a celarsi sotto la tanto discussa maschera?

Anche in questa puntata torna la maschera d’oro, con la possibilità di “smascheramento”, questa volta verrà offerta all’investigatore Francesco Facchinetti.

Nel corso della serata gli verrà data una sola occasione per svelare l’identità di una delle maschere. Se la indovina, questa verrà immediatamente smascherata senza spareggio, altrimenti sarà automaticamente qualificata per la puntata successiva.