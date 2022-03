IBSA punta sulla vela con ‘Sailing into the Future. Together’

(Adnkronos) –

IBSA Institut Biochimique Sa è pronta a lanciarsi in una nuova impresa. Si chiama ‘Sailing into the Future. Together’, il progetto internazionale incentrato sulle parole chiave: sfida, resilienza, coraggio, natura, innovazione con protagonista la vela. Un’impresa triennale che parte nel 2022 ma con una visione a lungo termine.

“Il progetto che lanciamo oggi è una vera e propria impresa sportiva, che ci vede gareggiare in regate tra le più prestigiose e sfidanti al mondo – dichiara Arturo Licenziati, presidente, Ceo e Fondatore di IBSA – Questo nuovo progetto tuttavia non è solo una traversata oceanica, ma anche l’opportunità di raccontare i valori di IBSA, aumentandone la visibilità nel mondo. IBSA è infatti oggi un’azienda internazionale che mantiene una visione sempre rivolta al futuro e pronta ad affrontare sfide che vanno ben oltre l’ambito terapeutico e la cura della persona”.

IBSA, premiata agli Sport for Nature Award 2022 per il suo impegno nella sostenibilità e nell’inclusione, si configura come realtà scientifica, economica e industriale di primo piano nel settore farmaceutico grazie al disegno delineato da Arturo Licenziati. È un’azienda multinazionale con 2.000 persone fra sede centrale, filiali e siti produttivi, presente con i suoi prodotti in oltre 90 Paesi in 5 continenti, 16 filiali dislocate in Europa, Cina e Stati Uniti e con un fatturato di oltre 700 milioni di franchi.

“Innovare, tenendo al cuore del proprio ecosistema le persone, senza però mai porsi limiti, sono gli orizzonti del Gruppo IBSA, da sempre ispirato dalla volontà di andare oltre – prosegue Arturo Licenziati – ‘Sailing into the Future. Together’ è una metafora della nostra storia aziendale, ma anche un auspicio a crescere e cambiare, trovare nuovi mezzi per offrire salute, benessere e nuove prospettive per le comunità in cui si è integrati, passando dalla sostenibilità sociale e ambientale”.

‘Sailing into the Future. Together’ vede impegnato un team di grande esperienza e talento sportivo, coinvolto fin dalla fase di ideazione e costruzione di un’imbarcazione innovativa Class40 che sarà guidata da Alberto Bona, lo skipper al quale è stato affidato il compito di trasformare questa impresa in un successo.

“La Route du Rhum è la prima tappa di un progetto sviluppato su tre anni: è la regata in solitario tra le più sfidanti al mondo e un evento tra i più seguiti nella vela oceanica internazionale. Il progetto è fondato su un team competente e con grande esperienza, la concezione progettuale della barca e la realizzazione è affidata ad un binomio di successo, abbiamo quindi tutte le carte in regola per mettere in acqua una barca vincente. La sfida ulteriore sarà di sfruttare al meglio il tempo a disposizione dopo il varo di luglio e svolgere la parte di test in acqua per renderla affidabile e performante – commenta Alberto Bona – Ringrazio naturalmente il nostro sponsor IBSA del quale condivido il gusto della sfida, del miglioramento continuo e della volontà di solcare nuovi orizzonti. IBSA ha scelto la vela per rappresentare forza, determinazione, innovazione ma anche per sensibilizzare verso un maggiore rispetto della natura in ottica di sostenibilità”.