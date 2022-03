I migliori trucchi e suggerimenti di WhatsApp del 2022

Funzionalità di chat e messaggistica segrete che utilizzerai subito

WhatsApp è un’app di messaggistica davvero semplice da usare, ma sotto la superficie c’è molto di più che permetterti semplicemente di inviare messaggi ai tuoi amici e scambiare messaggi vocali, foto e tanto altro ancora.

Ci sono molti trucchi divertenti di WhatsApp: dalle funzioni di messaggistica segrete a modi per personalizzare la tua esperienza.

Tutti i seguenti suggerimenti e trucchi sono ottimi modi per goderti WhatsApp ancora di più e anche completamente gratuitamente.

Il trucco più pratico: rispondere a un messaggio specifico

Puoi invece rispondere facilmente a un messaggio specifico. Funziona un po’ come dimostrare che ti “piace” un certo messaggio sui social

Per rispondere a un messaggio specifico in modo che venga visualizzato come citazione nella tua risposta, premi a lungo sul messaggio, quindi tocca Rispondi nel nuovo menu visualizzato.

Fissa una chat in alto

C’è qualcuno a cui mandi un messaggio che è più importante per te? Un caro amico o una persona cara? Puoi bloccare la loro conversazione nella parte superiore della finestra della chat in modo da non doverti mai cercare tra le altre chat per trovarle.

Su iOS, scorri semplicemente da sinistra a destra, quindi tocca Blocca chat .

. Su Android, premi a lungo sul display della chat, quindi tocca il segnaposto nella parte superiore dello schermo.

Il consiglio più interessante: cambia lo sfondo dello sfondo di WhatsApp

Non devi restare con lo sfondo predefinito per le tue chat. Puoi cambiare lo sfondo di WhatsApp con una foto preferita o uno sfondo divertente. Soprattutto, puoi scegliere una foto dalla galleria fotografica del tuo telefono in modo che sembri ancora più personale del solito. Vai su Impostazioni > Chat > Sfondo chat > Scegli Libreria sfondi e puoi scegliere tra una varietà di sfondi diversi o un cambio di colore.

Il consiglio più pratico: cercare nella chat

È facile lasciarsi trasportare mentre si chatta su WhatsApp, con i messaggi si accumulano velocemente soprattutto nelle chat di gruppo. Se ti sei reso conto un po’ troppo tardi che volevi salvare qualcosa per dopo, puoi tornare indietro e cercare nelle tue chat.

Tutto quello che devi fare è toccare l’icona di ricerca o digitare nella barra di ricerca per cercare qualsiasi cosa. Cercherà in tutte le tue conversazioni WhatsApp e ti mostrerà rapidamente tutti i risultati. Basta toccare il messaggio che ti serve per andare direttamente lì.

Il consiglio più sicuro: invia la tua posizione a un amico

Se stai incontrando un amico o vuoi assicurarti che sappia dove sei, puoi condividere facilmente la tua posizione con qualcuno toccando un pulsante.

Tocca semplicemente il segno + o la graffetta accanto alla finestra del messaggio, quindi tocca Posizione seguito da Condividi posizione live . WhatsApp invierà quindi all’altra persona la tua posizione in modo che sappiano dove ti trovi.

Il consiglio più interessante: trova con chi chatti di più

Ti sei mai chiesto con chi chiacchieri di più ogni giorno tramite WhatsApp?

Questo trucco WhatsApp gratuito lo rende facile da scoprire. Vai semplicemente su Impostazioni > Utilizzo dati e spazio di archiviazione > Utilizzo spazio di archiviazione e seleziona un contatto per vedere come conversi con loro.

L’elenco è organizzato in base alla persona a cui invii più dati, quindi se c’è un amico a cui invii molte foto ma non molto altro, potrebbe battere un altro amico a cui invii messaggi di testo. Ad ogni modo, è un’ottima intuizione su chi attira di più la tua attenzione. Le statistiche sono limitate a messaggi, foto, GIF, video, messaggi vocali e documenti.

Il consiglio più fantasioso: aggiungi enfasi alle tue parole

Non sei limitato alla semplice digitazione dei messaggi nel carattere di base di WhatsApp. Puoi anche aggiungere enfasi in grassetto, corsivo o barrato .

Se vuoi mettere una parola in grassetto, aggiungi semplicemente un asterisco su entrambi i lati della parola che stai digitando. Per il corsivo, aggiungi un trattino basso su entrambi i lati, mentre una tilde su entrambi i lati inserisce una barratura sulla parola.

Archivia le tue chat

In passato, potevi utilizzare un’app speciale chiamata Kibo per abilitare una forma di chat segreta di WhatsApp.

Quel metodo di app per messaggi segreti non esiste più, il che significa che mantenere le tue chat private è un po’ più complicato. Il tuo metodo migliore è archiviare regolarmente le tue chat. Quando archivi una chat, non la elimina per sempre, ma la nasconde dalla finestra principale rendendo più difficile per qualcuno vederla a colpo d’occhio.

Per archiviare una chat in iOS, scorri da destra a sinistra su una finestra della chat, quindi tocca Archivia .

. Su Android, premi a lungo sulla chat, quindi tocca la cartella di archivio per inviarla in questo modo.

Essere sempre online

Vuoi essere sempre visto come ‘online’ su WhatsApp? Non puoi farlo sul tuo telefono, ma puoi impostarlo in questo modo se ti iscrivi all’app Web di WhatsApp . Sincronizza tutto dal tuo telefono e fa sembrare che tu sia sempre disponibile. Per alcuni utenti, questo può essere piuttosto utile. Inoltre significa che puoi usare WhatsApp anche sul tuo iPad.

Rispondi a un messaggio di chat di gruppo in privato

Parte di una chat di gruppo con tutta la famiglia o un gruppo di amici? Senza dubbio hai avuto momenti in cui preferiresti parlare con qualcuno in privato. Ovviamente, puoi estrarre la tua chat privata da uno a uno o crearne una nuova, ma ci sono modi più semplici per farlo. Funzionando un po’ come rispondere a un messaggio specifico in una chat individuale, è semplice.

Su iOS, tieni premuto un messaggio in una chat di gruppo, quindi tocca Altro e tocca Rispondi in privato . Si apre una chat privata con la casella di testo sottostante in modo da poter aggiungere facilmente ciò che volevi dire.

e tocca . Si apre una chat privata con la casella di testo sottostante in modo da poter aggiungere facilmente ciò che volevi dire. Per i possessori di Android, devi tenere premuto il messaggio, quindi toccare i tre punti nell’angolo in alto a destra e toccare Rispondi in privato .

Suggerimento per risparmiare giga e traffico dati

Il tuo gestore di telefonia mobile offre solo una quota di gigabyte limitata ogni mese?

WhatsApp ha molti modi in cui puoi tenere d’occhio come utilizza i tuoi dati. Vai su Impostazioni > Utilizzo dati e spazio di archiviazione > Download automatico media > Passa solo a Wi-Fi in modo che scarichi i media solo quando sei connesso a una rete Wi-Fi.

Per vedere quanti dati hai utilizzato finora, puoi andare su Impostazioni > Account > Utilizzo dati > Utilizzo rete per vedere cosa sta succedendo.

Per una maggiore sicurezza: Visualizza i messaggi una sola volta

Per un altro livello di privacy, puoi creare un testo o un’immagine che invii in WhatsApp “visualizza una volta”.

L’aggiunta di questa designazione prima di premere Invia farà scomparire la foto o il testo non appena il destinatario lo legge. Questa funzione opzionale è simile a come funzionano le cose in Snapchat ed è utile per inviare cose come le password.

Proprio come con tutto il resto che invii in WhatsApp, i messaggi view-once hanno una crittografia end-to-end in modo che nessuno, nemmeno gli sviluppatori dell’app, possa vederli.

La funzione di autodistruzione aggiunge maggiore protezione e non consente a nessuno di salvare, inoltrare o contrassegnare come Speciali questi testi o foto.