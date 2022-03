Huawei MateBook 14: un altro design eccezionale da Huawei

Quando si tira fuori il Huawei MateBook 14 dalla scatola, la prima cosa che si nota è che sembra un MacBook Pro con cornici sottili, e questo è abbastanza per catturare la nostra attenzione. Questa bellezza sottile e leggera è spessa solo 15,9 mm e pesa solo 1,49 kg.

Il Huawei MateBook 14 è molto vicino ai precedenti portatili dell’azienda in termini di design. Le protezioni dello schermo IPS, così come la parte superiore e inferiore del computer, sono fatte di materiali metallici con il badge “HUAWEI” stampato sopra. È molto sottile, leggero, portatile e sottile e la qualità costruttiva è piuttosto solida. La cerniera e il lato del computer sono fatti di materiali non metallici. Il suo design semplice e minimalista piace alla maggior parte della popolazione. Le dimensioni e lo spessore del portatile lo rendono un compagno di viaggio ideale. Alcune caratteristiche impressionanti di Huawei Matebook 14 sono le seguenti.

Dispaly ammirevole

Se stai cercando un bel display, non cercare oltre – il Huawei MateBook 14 è semplicemente stupefacente. Lo schermo 3:2 rende il MateBook 14 una grande scelta per la produttività. Con 300 nits di luminosità, non è il portatile più luminoso sul mercato, ma il 100 per cento di copertura sRGB aiuta a compensare. Al di là della luminosità e della precisione del colore, questo è un portatile touchscreen di qualità superiore. Il touchscreen è incredibilmente reattivo, e la cerniera è abbastanza forte da non traballare ogni volta che lo si tocca. Il funzionamento del touchscreen è intuitivo, e il rivestimento oleofobico dello schermo aiuta a prevenire l’accumulo di impronte digitali oleose sullo schermo. Il design è in gran parte lo stesso del Matebook 13, con un piccolo spazio che separa la cerniera dal corpo principale. Quando è aperto, la parte posteriore del coperchio si estende fino al fondo del portatile, eliminando qualsiasi “scollamento” visivo tra lo schermo e l’area della tastiera.

Un design sottile: la webcam mascherata

La tastiera è estremamente comoda e reattiva, con una corsa incredibilmente profonda per un portatile così sottile. A livello di prestazioni, il Huawei MateBook 14 non è diverso dal Matebook 13. Non c’è un tastierino numerico, e tutti i controlli per cambiare la luminosità dello schermo, il volume, ecc. risiedono sui tasti funzione. Hai anche gli stessi due livelli di retroilluminazione bianca che illumina ogni lettera, numero e simbolo. Tra i tasti F6 e F7 della tastiera c’è la webcam. Sotto un pulsante sulla tastiera, che si può premere per farla apparire. Dal punto di vista della sicurezza, questo design impedisce agli hacker di accedere alla fotocamera e di vedere le tue attività quotidiane. Sotto la tastiera c’è il touchpad coperto di vetro. La superficie di tracciamento non è la più ampia, ma è abbastanza larga per fare il lavoro senza troppa frustrazione. Inoltre, è incredibilmente reattivo e preciso, e il click dei pulsanti è nitido, non zoppicante come su alcuni altri laptop windows.

Buone prestazioni

Grazie alla combinazione del processore Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione e del veloce SSD, Windows 10 è super veloce sia che tu stia navigando in internet, caricando programmi e app o guardando video. Huawei utilizza Grafica Intel Iris Xe, che fondamentalmente ha aumentato le velocità di clock minimo e massimo la velocità della memoria. Se stai progettando edifici, montando video o creando contenuti 3D, la Grafica Intel Iris Xe dovrebbe darti un discreto incremento delle prestazioni. C’è molta potenza in un piccolo chassis.

Rispetto al MateBook X Pro, che ha specifiche superiori, il Huawei Matebook 14 è più versatile e offre una migliore durata della batteria. Per quanto mi riguarda, l’huawei matebook 14 è un ottimo portatile da acquistare.