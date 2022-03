HUAWEI AppTouch debutta all’MWC 2022, collaborando con gli operatori per aiutare le app a raggiungere gli utenti globali con cinque vantaggi chiave

(Adnkronos) – BARCELLONA, Spagna, 2 marzo 2022 /PRNewswire/ — HUAWEI AppTouch è stato presentato agli sviluppatori di app globali al Mobile World Congress 2022 tenutosi a Barcellona nel febbraio di quest’anno. La piattaforma aiuta gli sviluppatori a distribuire applicazioni e giochi a una base di utenti globale e ad aumentare in modo significativo i loro ricavi unendo le risorse degli operatori mobili globali e delle aziende automobilistiche. AppTouch ha collaborato con oltre 60 operatori che servono oltre 40 Paesi e regioni in Europa, Medio Oriente e Africa, America latina e regione Asia-Pacifico. A dicembre 2021, AppTouch aveva aiutato gli sviluppatori a raggiungere oltre 400 milioni di utenti in tutto il mondo.

Cinque vantaggi chiave della piattaforma HUAWEI AppTouch

Strategie operative congiunte che promuovono la monetizzazione

AppTouch è dotato di due modalità operative congiunte, operazioni congiunte per app e membership. Le operazioni congiunte per le app riguardano gli acquisti singoli, come i download a pagamento tradizionali e gli acquisti in-app; le operazioni congiunte per l’iscrizione, noto anche come servizio AppTouch VIP, aggregano i contenuti premium a cui gli utenti possono abbonarsi periodicamente, in modo che possano accedere gratuitamente alle app, alle pubblicità e agli acquisti in-app.

AppTouch è stato essenziale per il successo di giochi come Stickman Rope Hero e Bike Blast. Da quando è entrato a far parte del programma di adesione all’AppTouch, i ricavi di Stickman Rope Hero sono cresciuti del 1813% tra dicembre 2020 e novembre 2021, e i ricavi di Bike Blast sono cresciuti del 707%.

Grazie a AppTouch, gli sviluppatori ora possono sfruttare potenti capacità per raggiungere gli utenti globali nel modo più efficiente ed efficace possibile. AppTouch continuerà a rivolgersi a un numero sempre maggiore di sviluppatori per esplorare nuove opportunità di monetizzazione delle app.

Per ulteriori informazioni su AppTouch, visitare HUAWEI Developers (huawei.com)



