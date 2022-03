HAI ROBOTICS debutta con una squadra locale e presenta i sistemi ACR al SITL 2022

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–HAI ROBOTICS esporrà i suoi sistemi Autonomous Case-handling Robot (ACR) in Europa alla prossima Transport and Logistics Innovation Week (SITL) 2022 a Parigi dal 5 all’8 aprile, un evento che vede come trampolino di lancio in più paesi europei.





SITL 2022 segnerà anche il debutto della squadra europea locale della società.

Considerato un’azienda innovatrice dirompente, HAI ROBOTICS è impegnata a guidare il futuro dell’automazione del magazzino, con una soluzione flessibile, facilmente implementabile e dal costo contenuto che aumenterà massicciamente l’efficienza della catena di approvvigionamento in Europa.

Presenza locale

Dalla creazione della sede regionale nei Paesi Bassi alla fine del 2021, HAI ROBOTICS ha ampliato rapidamente la sua presenza in diversi paesi, come Francia, Germania, Spagna, Italia, Benelux e Regno Unito.

Ha creato rapidamente un team locale, i cui membri sono per la maggior parte veterani del settore.

Peter Guan, direttore generale europeo di HAI ROBOTICS, ha detto che HAI Robotics “è impegnata ad assumere i migliori talenti locali in ciascuna delle regioni chiave europee”.

“L’azienda ha già impiegato i servizi di diversi manager nativi del paese con comprovata esperienza nel settore dell’automazione della logistica. Continuiamo a cercare altri talenti locali che possano aumentare il livello del nostro servizio e supporto”, ha detto Guan.

“Ci stiamo preparando a fare più mostre in Europa”, ha aggiunto.

Esperto nel costruire, strutturare e far crescere rapidamente il business europeo delle aziende internazionali che vogliono entrare nel mercato, Peter Guan è stato direttore vendite e marketing di Hikvision per più di dieci anni.

Al SITL 2022, sarà affiancato da Kai Ramadhin, VP of Sales & Marketing Europe, e Thierry Hennebiq, Country Manager France. Entrambi si sono uniti di recente all’azienda.

Con più di 20 anni di esperienza nel settore della logistica, Ramadhin aveva precedentemente operato presso la società olandese Van Riet Material Handling Systems in qualità sia di CEO ad interim che di direttore vendite e marketing.

Con più di 10 anni di esperienza nel settore dell’intralogistica, Hennebiq aveva precedentemente ricoperto vari ruoli presso i migliori integratori di sistemi in questo settore – TGW, Dematic e Vanderlande.

La migliore adeguatezza

Rispetto alle soluzioni di automazione di magazzino esistenti, soprattutto quelle tradizionali, HAI ROBOTICS ritiene che i suoi sistemi ACR siano più adatti ai clienti europei.

Prendiamo ad esempio la Francia, dove si tiene SITL 2022. Hennebiq ha detto che “si osserva un’enorme domanda”, data la crescente richiesta di servizi logistici.

“Pensiamo che la nostra soluzione ACR possa dare ai fornitori di servizi logistici tutto ciò di cui hanno bisogno per ottimizzare i magazzini per aumentare notevolmente il rendimento e l’efficienza”, ha continuato.

Ramadhin ha detto che i settori target di HAI ROBOTICS sono principalmente 3PL, vendita al dettaglio ed e-commerce, moda e FMCG. “La nostra soluzione ACR è adatta a gestire i prodotti in questi settori”.

Rispetto ai fornitori di servizi logistici che impiegano una forza lavoro umana tradizionale, Ramadhin ha detto che i sistemi ACR possono “aumentare esponenzialmente l’efficienza operativa”, mentre richiedono meno tempo per essere implementati e sono economicamente più convenienti delle soluzioni di automazione tradizionali.

“La soluzione HAI ROBOTICS offre una maggiore flessibilità in termini di capacità di espansione, tempi di implementazione rapidi e così via. Quindi il “punto buono” della nostra soluzione è molto più interessante”, ha aggiunto.

Ramadhin ha notato che l’azienda è concentrata sulla creazione di una rete locale di integratori di sistemi, partner di installazione e di assistenza, in modo che qualsiasi utente dei sistemi ACR possa aspettarsi un servizio rapido e di alta qualità ovunque si trovi in Europa.

Dalla sua “incursione” in Europa l’anno scorso, la presenza di HAI ROBOTICS si sta espandendo rapidamente nel settore della logistica per lo stoccaggio locale.

Si è associata con la società francese di ingegneria delle soluzioni logistiche globali Savoye e ha siglato una partnership strategica con il leader del mercato greco dell’intralogistica Voyatzoglou Systems.

In un momento di boom dell’e-commerce, la soluzione ACR dell’azienda è stata implementata in un Micro-Fulfillment Center in Europa, migliorando significativamente la consegna all’ultimo miglio.

“Puntiamo a offrire ai nostri clienti un servizio e un supporto di alta qualità, sia attraverso i nostri team regionali che la nostra robusta rete di partner per l’installazione e l’assistenza”, ha detto Ramadhin.

Per vedere dal vivo i sistemi ACR di HAI ROBOTICS, visitare lo stand K81, Parigi – Nord Villepinte – Hall 6, durante il SITL 2022.

INFORMAZIONI SU HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, pioniere dei sistemi Autonomous Case-handling Robot (ACR), si impegna a fornire soluzioni di automazione di magazzino efficienti, intelligenti, flessibili e personalizzate attraverso la tecnologia robotica e gli algoritmi IA, mirando a creare valore per ogni fabbrica e magazzino logistico. Il sistema HAIPICK ACR, sviluppato autonomamente nel 2015, è il primo al mondo nel suo genere.

Fondata nel 2016 a Shenzhen, Cina, HAI ROBOTICS ha sedi negli Stati Uniti, Europa, Giappone, Sud-Est asiatico, Hong Kong e Taiwan, servendo clienti in oltre 30 paesi e unioni sovranazionali.

