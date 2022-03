Guida viaggio in Puglia: i posti migliori da visitare nel sud Italia

La Puglia è uno dei posti migliori da visitare in Italia ed è perfetta per chi ama il mare, la bicicletta o le escursioni.

Se stai cercando di esplorare questo bellissimo paese nel tuo prossimo viaggio, continua a leggere. Imparerai a conoscere i migliori posti da visitare in Puglia e ciò che rende questa regione così speciale. Riceverai anche alcuni suggerimenti utili su cose da fare e dove alloggiare quando pianifichi una vacanza.

Sia che tu voglia rilassarti in spiaggia o goderti l’autentica cucina italiana, la Puglia ha qualcosa per tutti.

I Migliori Luoghi da Visitare in Puglia

I posti migliori da visitare in Puglia includono le località balneari di Santa Maria di Leuca, la provincia di Taranto, Monopoli, Fasano o Vieste. Puoi goderti una varietà di attività e bellezze naturali in queste città come immersioni, escursioni a piedi e in bicicletta.

Se stai cercando altre attrazioni dell’entroterra, allora puoi dirigerti nelle suggestive location della Valle D’Itria, come Locorotondo, Martina Franca o Cisternino. Senza dimenticare il fascino del barocco di Lecce, della città bianca Ostuni o la bellezza dei trulli di Alberobello o le grotte di Castellana.

Questi sono solo alcuni dei tanti posti meravigliosi da visitare quando si viaggia in Puglia. Se vuoi goderti tutto ciò che questa regione ha da offrire, assicurati di andarci presto!

Cosa fare quando ci arrivi

La Puglia è una bellissima regione italiana con così tanto da offrire. Se cerchi spiagge, allora il Salento è una delle soluzioni più gettonate. Perfetta per famiglie con bambini perché l’acqua è poco profonda e sicura per nuotare. Senza dimenticare la meravigliosa scena del tramonto con l’intero orizzonte che si trasforma da arancioni e rossi brillanti in blu e viola profondi.

Se preferisci fare altro di diverso dal mare, allora dirigiti verso il Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Questo parco nazionale ospita una varietà di flora e fauna, tra cui orchidee e lupi. Presenta anche alcuni incredibili monumenti antichi che risalgono almeno al 3000 a.C.

Senza dimenticare il bellissimo tour nei paesi della valle d’Itria.

Dove alloggiare

Se stai cercando un posto dove stare in Puglia, allora dirigiti verso la località balneare di Monopoli. Questa piccola città è piena di bellissime spiagge e antichi edifici. Monopoli ha anche una vivace vita notturna.

Un altro ottimo posto dove trascorrere le vostre vacanze è Torre Canne, località di Fasano. Situata sulla costa adriatica, Torre Canne offre numerose opportunità per attività all’aria aperta.

Questa regione è anche famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e gli incredibili ristoranti di pesce.

Conclusione

La Puglia ha molto da offrire, dalla storia e cultura alle grandi spiagge e al cibo. È il luogo perfetto per una vacanza. Se stai programmando una visita, prendi in considerazione questa guida di viaggio per alcune idee su dove andare e cosa fare quando arrivi.