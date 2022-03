Guerra Ucraina, uccisa a Kiev giornalista russa

(Adnkronos) – La giornalista russa di ‘The Insider’ Oksana Baulina è stata uccisa a Kiev mentre stava riprendendo la distruzione del quartiere Podolsk . Lo riferisce ‘The Insider’ sottolineando che “un altro civile è morto con lei, due persone che l’accompagnavano sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale”.

Prima di entrare a far parte di The Insider, sottolinea il giornale, “Oksana ha lavorato presso la Fondazione anticorruzione. Dopo che l’organizzazione è stata inclusa nella lista degli estremisti, è stata costretta a lasciare la Russia. Come corrispondente, Oksana è andata in Ucraina, dove è riuscita a fare diversi reportage da Leopoli e Kiev. The Insider esprime le sue profonde condoglianze alla famiglia e agli amici di Oksana. Continueremo a coprire la guerra in Ucraina, compresi i crimini di guerra della Russia come il bombardamento indiscriminato di aree residenziali dove vengono uccisi civili e giornalisti”.