Guerra Ucraina, troupe Sky News vittima imboscata Russia – Video

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, la troupe di inviati di Sky News è stata vittima di un’imboscata russa si legge sul sito di Sky. Decine di proiettili sono stati sparati contro l’automobile che stava trasportando un giornalista, un cameraman e tre produttori. A raccontarlo è Stuart Ramsey, il reporter dell’emittente britannica, rimasto ferito alla schiena dai colpi esplosi dalle armi dei combattenti di Mosca.

Sky News team’s harrowing account of their violent ambush in Ukraine this week https://t.co/VOUf4dUfTT

— Sky News (@SkyNews) March 4, 2022