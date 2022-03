Guerra Ucraina, sindaco Kharkiv: “Russia attacca anche con bomba termobarica”

(Adnkronos) –

Pensati perdite per la popolazione civile a Kharkiv, nel mirino della Russia nel mezzo della guerra in Ucraina, attaccano “con tutte le forze immaginabili”. Lo ha denunciato il sindaco della città, Igor Terekhov, che alla Bbc ha confermato combattimenti intensi in tutta Kharkiv, parlando di una situazione “molto pericolosa” e promettendo al contempo che la città resisterà.

Secondo il sindaco, i russi bombardano “costantemente”, anche con missili da crociera, zone residenziali. Terekhov ha anche riferito di aver avuto informazioni secondo cui le forze russe avrebbero usato anche una bomba termobarica.

“Hanno lanciato contro Kharkiv tutte le forze immaginabili e un numero colossale di tank si avvicina a Kharkiv”, ha detto, chiedendo alla comunità internazionale di “fare tutto il possibile per fermare l’aggressore” mentre le truppe ucraine combattono contro “gruppi sabotatori”. Nonostante tutto, ha detto, “la città di resisterà e oggi Kharkiv è più unita che mai”.