(Adnkronos) – “Sappiamo che il conflitto in Ucraina è lontano dalla fine”. Lo assicura la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Bruxelles a fianco del segretario di Stato Usa Antony Blinken. “Siamo pronti a nuove severe sanzioni, se Vladimir Putin non ferma la guerra che ha scatenato”.

“Stiamo facendo tutto il possibile per aprire corridoi umanitari in Ucraina: i civili devono poter scappare dalle città assediate”, conclude.