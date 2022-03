Guerra Ucraina-Russia, Usa: “Proposta Polonia per aerei non praticabile”

(Adnkronos) – La proposta della Polonia, pronta a trasferire i suoi Mig-29 nella base americana di Ramstein in Germania, non è considerata ”praticabile” dal Pentagono. Varsavia ieri ha reso noto di essere pronta a mettere a disposizione i propri velivoli: il passo è stato subito associato ad un ‘assist’ per l’Ucraina nella guerra con la Russia. Dagli Usa, però, è arrivata la frenata. Il portavoce del Pentagono, John Kirby, in una nota ha definito l’iter ”non praticabile”.

“Continueremo a consultarci con la Polonia e con gli altri alleati della Nato sulla questione e sulle difficili sfide logistiche che presenta, ma non riteniamo che la proposta della Polonia sia praticabile”, le parole del portavoce. “La prospettiva di caccia a disposizione del governo degli Stati Uniti, e in partenza da una base Nato americana in Germania per volare in uno spazio conteso con la Russia sui cieli dell’Ucraina, pone serie preoccupazioni per l’intera alleanza Nato”.