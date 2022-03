Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi tempo reale: news 12 marzo

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, le forze russe avanzano su Kiev dove sono suonate le sirene antiaeree. Mentre l’Ue fa sapere che è in arrivo un quarto pacchetto di sanzioni contro Mosca, è stata parzialmente ripristinata l’energia elettrica nella centrale nucleare di Chernobyl.

ORE 7.45 – Il 70% circa della regione di Luhansk, nell’est dell’Ucraina, è stato occupato dalle truppe russe. Lo ha reso noto il governatore della regione, Serhiy Haidai, secondo cui la parte restante ancora sotto il controllo di Kiev è sottoposta a bombardamenti costanti. Haidai ha scritto in un post su Facebook che al momento non ci sono corridoi umanitari per permettere alla popolazione di lasciare la regione in sicurezza.

ORE 7.27 – Oggi e domani il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è in missione nella Repubblica del Congo e in Angola con l’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi. La visita nei due Paesi africani segue quella dei giorni scorsi in Algeria e Qatar con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione energetica nell’ottica di una minore indipendenza dal gas russo.

ORE 7.24 – Allarme aereo all’alba a Kiev e Leopoli. Secondo quanto riferiscono i media locali, le sirene sono suonate anche a Odessa, Kharkiv, Cherkasy e Sumy.

ORE 7.19 – E’ stata parzialmente ripristinata l’energia elettrica nella centrale nucleare di Chernobyl. Lo ha reso noto l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), citando l’operatore ucraino Ukrenerho. L’impianto era stato disconnesso dalla corrente elettrica dalle forze russe e nei giorni scorsi era stato lanciato l’allarme sul rischio di rilascio di materiale radioattivo se l’impianto non fosse stato in grado di raffreddare parte del combustibile nucleare esaurito.

ORE 7 – Le autorità ucraine hanno accusato la Russia di aver colpito e danneggiato l’ospedale oncologico e vari edifici residenziali a Mykolaiv, nel sud del Paese, con bombardamenti con artiglieria pesante. Al momento del raid si trovavano nella struttura il direttore Maksim Beznosenko e centinaia di pazienti, ma al momento non si registrano vittime.