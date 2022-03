Guerra Ucraina-Russia, Ue lavora su prevenzione minacce nucleari

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, la Commissione europea “lavora per aumentare il livello di preparazione alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. E’ un lavoro che precede l’attacco all’Ucraina”. Così il portavoce della Commissione europea Stefan De Keersmaecker, confermando indiscrezioni riportate dal Financial Times. L’Autorità per la preparazione e risposta alle emergenze sanitarie (Hera) “lavora per aumentare la disponibilità di contromisure” per queste minacce negli Stati membri.

Primo cambio di turno a Chernobyl da quasi quattro settimane

Secondo quanto riferisce l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), per la prima volta dall’invasione russa dell’Ucraina c’è stato un cambio di turno del personale impegnato nell’ex centrale nucleare di Chernobyl. “L’Ucraina ha informato l’Aiea che circa la metà del personale è finalmente riuscita a tornare a casa dopo aver lavorato per quasi quattro settimane nel sito controllato dalla Russia”, ha dichiarato il direttore generale dell’Aiea Rafael Grossi, secondo quanto riportano i media internazionali. L’agenzia nucleare ucraina ha anche confermato che i dipendenti “sono stati sostituiti da altri dipendenti ucraini”.

I militari russi hanno preso il controllo dell’impianto nucleare dismesso nel nord dell’Ucraina il 24 febbraio. Da allora, circa un centinaio di tecnici ucraini sono rimasti intrappolati nel sito, lavorando per quasi quattro settimane senza soccorsi.