Guerra Ucraina-Russia, uccisi 10 civili in coda per pane a Chernihiv

(Adnkronos) – Soldati della Russia hanno ucciso in un attacco almeno 10 civili ucraini in coda per il pane a Chernihiv. Lo riferisce il quotidiano Suspilne, precisando che l’attacco sarebbe avvenuto alle 10 (ora locale).

Nell’area della città, intanto, è stato abbattuto un aereo Cy 34 russo, come annuncia il comando operativo “Nord” dell’Ucraina. “L’esercito russo – si legge nella nota – ha cercato di sfondare la difesa di Cernihiv usando l’artiglieria e gli attacchi aerei, invano. I nostri specialisti della difesa antiaerea hanno abbattuto l’aereo che bombardava la città e stiamo cercando i piloti, che sono stati espulsi”.