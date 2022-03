Guerra Ucraina-Russia, polizia Kiev: ucciso giornalista New York Times

(Adnkronos) – Brent Renaud, giornalista del New York Times, è stato ucciso da soldati della Russia. Lo ha reso noto il capo della Polizia di Kiev, Andrei Nebitov. Sui social media sono state diffuse foto dei documenti del cronista e l’immagine di un cadavere. Renaud, secondo le news diffuse da Nebitov, è stato ucciso a Irpin, nell’hinterland di Kiev. Nello stesso post pubblicato sui social Nebitov ha parlato di un altro giornalista ferito: sono in corso operazioni per portare via il secondo reporter dalla zona dei combattimenti.