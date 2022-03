Guerra Ucraina-Russia, ‘piovono’ fake news sul web: ecco le prove

(Adnkronos) – Sono emerse “evidenti indicazioni”, fin dall’inizio della guerra ta Russia e Ucraina, circa “l’ampia diffusione di fake news volte a distorcere la realtà degli eventi sul campo, al fine di nascondere insuccessi e orientare l’opinione pubblica” rispettivamente a favore di Mosca e Kiev. Lo riferiscono fonti di apparati di sicurezza italiani all’Adnkronos.

“Su un account social riconducibile ad ambienti filo-russi ad esempio, il 2 marzo sono stati messi a confronto due video identici, evidenziando che uno risalirebbe al 2019 inerente la tecnologia militare ucraina, mentre il secondo, pubblicato in questi ultimi giorni, mira a mostrare la cattura di mezzi tecnologici militari russi da parte dell’Ucraina. L’unica differenza nei due video è la bandiera ucraina, la quale nel primo video è apposta sul mezzo militare, mentre nel secondo è sostituita da una ‘Z’ per indicare l’appartenenza del veicolo all’esercito russo”, spiegano le fonti.

“Medesima tecnica nelle immagini manipolate dagli account supporter dell’una o dell’altra parte con sovrapposizione di sigle che riconducono agli eserciti nemici” è riscontrabile su altri account social.

“Allo stesso modo la Tv di Stato bielorussa ha presentato l’esplosione in piazza della Libertà del 1 marzo 2022 a Kharkiv come una provocazione dei nazisti ucraini, mentre il missile che ha colpito l’edificio non sarebbe in dotazione all’esercito ucraino”, proseguono le fonti.

“Ulteriore esempio della diffusione di campagne mediatiche di disinformazione da entrambe le parti contendenti, è rappresentato da un tweet del 1 marzo 2022 in cui viene dichiarata la distruzione di un convoglio militare russo nella regione di Mykolaiv costituito da 800 veicoli, senza alcuna prova evidente della consistenza della colonna, né della sua distruzione”, si aggiunge.