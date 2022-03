Guerra Ucraina-Russia, morto in scontri 33enne attore ucraino Pasha Lee

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, morto a 33 anni l’attore ucraino Pasha Lee. Il 33enne è stato ucciso domenica a Irpin, sotto i bombardamenti delle forze russe che occupano la città situata a ovest di Kiev, secondo i rapporti locali si legge su deadline.com.

Si dice che Lee si fosse unito alle truppe ucraine la scorsa settimana. Sul suo profilo Instagram ci sono due foto in cui indossa l’uniforme militare.

In patria era conosciuto anche per aver fatto il doppiatore nei film ‘Il Re Leone’ e ‘Lo Hobbit’, secondo quanto si legge in un post su Facebook di Sergiy Tomilenko, presidente dell’Unione nazionale dei giornalisti dell’Ucraina. Più recentemente, Lee è apparso nel dramma televisivo 2021 ‘Provincial’.