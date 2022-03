Guerra Ucraina-Russia, Macron: “Putin macellaio? Non userei parole Biden”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, Emmanuel Macron “non utilizzerebbe” le parole di Joe Biden per parlare di Vladimir Putin, definito un “macellaio”. Bisogna evitare – secondo il presidente francese, come riporta Bfmtv – “l’escalation” nelle “parole e nelle azioni” dopo quattro settimane di guerra in Ucraina a seguito dell’invasione russa.

Macron ha poi fatto sapere che “domani o dopodomani” parlerà nuovamente con Putin. L’obiettivo – secondo Macron, come riporta Bfmtv – è organizzare un’operazione di evacuazione di civili dalla città assediata di Mariupol.