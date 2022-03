Guerra Ucraina-Russia, Kiev contro Budapest: “Mosca continuerà verso occidente”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, l’Ungheria non deve farsi illusioni perché, se Mosca dovesse raggiungere i suoi obiettivi con l’invasione dell’Ucraina, proseguirà “verso i vicini occidentali”, e quindi eventualmente anche in direzione Budapest. E’ la dura risposta arrivata dal portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleg Nikolenko, alle ultime dichiarazioni del responsabile della diplomazia ungherese Peter Szijjarto, riluttante al varo di una ‘no fly zone’ sui cieli ucraini, a una missione europea di peace-keeping e al transito di armamenti destinati alla difesa del paese invaso dai russi.

Per Nikolenko quello di evitare di provocare Mosca “è un argomento comune quando si vuole dare alla Russia più spazio per l’aggressione”. L’Ucraina – ha aggiunto – “sta proteggendo efficacemente la frontiera orientale della Nato. Se la Russia riuscirà a raggiungere il suo obiettivo criminale in Ucraina, i nostri vicini saranno il prossimo obiettivo”.

Dal ministero degli Esteri di Kiev si sottolinea come ci siano prove di azioni dei servizi russi per creare tensioni in Transcarpazia, regione ucraina al confine con l’Ungheria, dove ieri sarebbe stato “neutralizzato un gruppo di sabotatori”.