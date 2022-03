Guerra Ucraina-Russia, “giornalista Fox News ferito è grave”

(Adnkronos) – “Il giornalista Benjamin Hall, che lavora per la compagnia televisiva americana Fox News, è in gravi condizioni, privo di sensi. Ha subito numerosi interventi chirurgici”. Lo afferma, in un post su Telegram, il consigliere del ministro degli Interni ucraino Anton Gerashchenko. “Il destino del cameraman di Fox News Pierre Zakrewski, irlandese, e della produttrice Alexandra Kuvshinova, è ancora sconosciuto”, scrive Gerashchenko. “A giudicare dalla natura delle ferite di Ben Hall, l’equipe di Fox News è stata colpita da colpi di mortaio o di artiglieria dagli occupanti russi vicino al villaggio di Gorenki, nella regione di Kiev, sulla strada per Irpin.

Ad annunciare il ferimento del cronista era stato lo stesso canale tv all news statunitense. “E’ una notizia che odiamo trasmettervi ma a volte accade nel bel mezzo di un conflitto. Un giornalista di ‘Fox News’ è stato ferito vicino a Kiev”, ha spiegato il conduttore John Roberts. “Stiamo lavorando per raccogliere il maggior numero di informazioni. La sicurezza del nostro team resta nostra massima priorità”, ha aggiunto.