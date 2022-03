Guerra Ucraina-Russia, fosse comuni a Kharkiv – Video

(Adnkronos) – E’ una città in ginocchio Kharkiv, la seconda più grande dell’Ucraina dopo Kiev, costretta a scavare una lunga fossa comune per i suoi morti, che ”non sa più dove mettere”. In un video ottenuto da Adnkronos si vede una lunga fila di bare portate con camion e deposte in una lunga fossa scavata in un bosco alla periferia della città.